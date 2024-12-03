Исследователи Национального антарктического научного центра им академика Вернадского ищут полезные морские бактерии в Антарктиде, которые могут быть использованы для нужд человечества.
Главные тезисы
- Украинские полярники присоединились к международному проекту по поиску полезных морских бактерий в Антарктиде.
- Морские бактерии из Южного океана могут выделять антиоксидантные и антифризные соединения, полезные для человека.
- Поиск и отбор полезных микроорганизмов проходит в рамках проекта «EXPLORA» и включает анализ ДНК и выращивание выбранных образцов.
- Проект предполагает создание роботизированной системы для взятия образцов в водах Антарктики без участия человека.
- Участие в проекте приняли 12 партнеров из разных стран, а процесс исследований начался в декабре 2024 года и продлится четыре года.
Какие бактерии украинские полярники ищут в Антарктиде
Отмечается, что украинские ученые на станции Вернадского в Антарктиде присоединились к международному проекту по поиску и использованию полезных антарктических микроорганизмов.
В частности, украинские исследователи будут искать среди бактерий в Южном океане полезные соединения, которые можно будет использовать при создании лекарств, косметики и даже суперстойких материалов.
Эти исследования будут проходить в новом проекте «Горизонт Европа», к которому присоединился НАНЦ.
Дело в том, что морские бактерии из Южного океана способны выдерживать сверхнизкие температуры, ультрафиолетовое излучение и другие экстремальные условия.
Как украинские ученые проводят поиск и отбор полезных микроорганизмов
На начальном этапе будет проводиться отбор образцов вблизи станции "Академик Вернадский".
После этого будут изучаться образцы ДНК-бактерий для понимания их возможностей.
По результатам анализа планируется создать базу наиболее перспективных микроорганизмов, способных производить антифризные или антиоксидантные соединения.
Будут подобраны идеальные условия для выращивания этих микроорганизмов.
Ученые проведут исследование их генома с целью поиска генов, отвечающих за полезные свойства.
Наиболее перспективные образцы будут отправлены в лабораторию, где эти микроорганизмы будут выращиваться для получения полезных веществ.
Проект EXPLORA также подразумевает создание роботизированной системы, которая поможет брать образцы в водах Антарктики без человеческого вмешательства. Тестировать эту систему планируют на станции "Академик Вернадский".
Программа объединила 12 партнеров из разных стран: Испанию, Португалию, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Болгарию. Проект стартовал 1 декабря 2024 и продлится четыре года.
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