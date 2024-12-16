Украинские ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез в Антарктиде сняли забавные кадры спуска стаи пингвинов с ледяной горки.

Украинские полярники раскрывают секрет походки пингвина

В обнародованном видео пингвины удивительно ловко и вместе с тем забавно спускаются с ледяной горки, а затем ложатся на живот и катятся.

Пингвины имеют специальную походку для передвижения по скользкой поверхности.

Ее секрет в том, чтобы переваливаться с одной лапки на другую, широко расставив крылышки. Поделиться

Видео осторожного спуска птиц с горки сняла на острове Галиндез зимовка 29-й Украинской антарктической экспедиции Анна Соина.

Друзья, говорят, в Украине уже многие активно используют ход пингвина. А какие у вас лайфхаки, чтобы безопасно передвигаться гололедицей? — шутливо комментируют видео украинские полярники. Поделиться

Украинские полярники показали первых новорожденных пингвинят

Вблизи научно-исследовательской арктической станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне.

Отмечается, что в одном из гнезд на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса биолог Свитозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей.

Украинские полярники отмечают, что в ближайший месяц малыши будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями.

Взрослые будут ухаживать за детенышами по очереди — кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц.

Пока пингвинята покрыты серым пушком, но уже через несколько месяцев начнут менять его на черно-белые перья.