Украинские ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез в Антарктиде сняли забавные кадры спуска стаи пингвинов с ледяной горки.
Главные тезисы
- Украинские полярники сняли забавные кадры с пингвинами, демонстрируя их удивительную походку и ловкость при спуске с ледяной горки.
- Первые пингвинята, обнаруженные полярниками, будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями, которые будут заботиться о них, пока они не вырастут.
Украинские полярники раскрывают секрет походки пингвина
В обнародованном видео пингвины удивительно ловко и вместе с тем забавно спускаются с ледяной горки, а затем ложатся на живот и катятся.
Пингвины имеют специальную походку для передвижения по скользкой поверхности.
Видео осторожного спуска птиц с горки сняла на острове Галиндез зимовка 29-й Украинской антарктической экспедиции Анна Соина.
Украинские полярники показали первых новорожденных пингвинят
Вблизи научно-исследовательской арктической станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне.
Отмечается, что в одном из гнезд на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса биолог Свитозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей.
Украинские полярники отмечают, что в ближайший месяц малыши будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями.
Взрослые будут ухаживать за детенышами по очереди — кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц.
Пока пингвинята покрыты серым пушком, но уже через несколько месяцев начнут менять его на черно-белые перья.
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