Украинские полярники сняли забавные кадры с пингвинами — видео
Категория
Наука и медицина
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Украинские полярники сняли забавные кадры с пингвинами — видео

Пингвины
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Украинские ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез в Антарктиде сняли забавные кадры спуска стаи пингвинов с ледяной горки.

Главные тезисы

  • Украинские полярники сняли забавные кадры с пингвинами, демонстрируя их удивительную походку и ловкость при спуске с ледяной горки.
  • Первые пингвинята, обнаруженные полярниками, будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями, которые будут заботиться о них, пока они не вырастут.

Украинские полярники раскрывают секрет походки пингвина

В обнародованном видео пингвины удивительно ловко и вместе с тем забавно спускаются с ледяной горки, а затем ложатся на живот и катятся.

Пингвины имеют специальную походку для передвижения по скользкой поверхности.

Ее секрет в том, чтобы переваливаться с одной лапки на другую, широко расставив крылышки.

Видео осторожного спуска птиц с горки сняла на острове Галиндез зимовка 29-й Украинской антарктической экспедиции Анна Соина.

Друзья, говорят, в Украине уже многие активно используют ход пингвина. А какие у вас лайфхаки, чтобы безопасно передвигаться гололедицей? — шутливо комментируют видео украинские полярники.

Украинские полярники показали первых новорожденных пингвинят

Вблизи научно-исследовательской арктической станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне.

Отмечается, что в одном из гнезд на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса биолог Свитозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей.

Украинские полярники отмечают, что в ближайший месяц малыши будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями.

Взрослые будут ухаживать за детенышами по очереди — кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц.

Пока пингвинята покрыты серым пушком, но уже через несколько месяцев начнут менять его на черно-белые перья.

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