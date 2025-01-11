Почти тысяча пингвинят родилась в районе станции "Академик Вернадский" — видео
Категория
Наука и медицина
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Почти тысяча пингвинят родилась в районе станции "Академик Вернадский" — видео

Пингвины
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На острове Галиндез, в районе станции «Академик Вернадский», уже родилось около тысячи птенцов субантарктических пингвинов.

Главные тезисы

  • Более тысячи субантарктических пингвинов уже родились на острове Галиндез рядом со станцией “Академик Вернадский”.
  • Ученые наблюдают за процессом размножения и воспитания пингвинов, отображенным на видео, они отмечают, что количество птенцов продолжает увеличиваться.
  • Украинские ученые продолжают исследования на острове Галиндез, изучая поведение и биологию субантарктических пингвинов, чтобы лучше понять этот вид и помочь его сохранению.

Бебибум в Антарктике: ученые Вернадского показали птенцов пингвинов

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр и публикует видео, как родители кормят пингвинят.

Украинские ученые отметили, что в части гнезд еще остаются яйца, так что количество птенцов будет расти, но большинство семей имеют уже по два малыша.

Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители, — рассказал биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давиденко.

На видео, обнародованном полярниками, можно увидеть, как происходит процесс кормления.

После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин «поставляет» частично переваренную пищу (прежде всего это криль) из пищевода к клюву, а детеныш оттуда ею лакомится.

В НАНЦ напомнили, что на Галиндеге гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Их также называют ишаком из-за характерного громкого крика.

На остров они прибывают весной для размножения, здесь строят гнезда, откладывают яйца (обычно два) и выводят птенцов.

По данным украинских ученых, в прошлом сезоне на Галиндеге количество субантарктических пингвинов достигло рекордных семи тысяч.

Украинские полярники раскрывают секрет походки пингвина

В обнародованном видео пингвины удивительно умело и одновременно забавно спускаются с ледяной горки, а затем ложатся на живот и катятся.

Пингвины имеют специальную походку для передвижения по скользкой поверхности.

Ее секрет состоит в том, чтобы переваливаться с одной кавычки на другую, широко расставив крылышки. Хотя когда пингвинам нужно быстро куда-то добраться, они просто ложатся на животик и скользят, — отмечают в Национальном научном антарктическом центре.

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