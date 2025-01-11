Почти тысяча пингвинят родилась в районе станции "Академик Вернадский" — видео

На острове Галиндез, в районе станции «Академик Вернадский», уже родилось около тысячи птенцов субантарктических пингвинов.
Главные тезисы
- Более тысячи субантарктических пингвинов уже родились на острове Галиндез рядом со станцией “Академик Вернадский”.
- Ученые наблюдают за процессом размножения и воспитания пингвинов, отображенным на видео, они отмечают, что количество птенцов продолжает увеличиваться.
- Украинские ученые продолжают исследования на острове Галиндез, изучая поведение и биологию субантарктических пингвинов, чтобы лучше понять этот вид и помочь его сохранению.
Бебибум в Антарктике: ученые Вернадского показали птенцов пингвинов
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр и публикует видео, как родители кормят пингвинят.
Украинские ученые отметили, что в части гнезд еще остаются яйца, так что количество птенцов будет расти, но большинство семей имеют уже по два малыша.
Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители, — рассказал биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давиденко.
На видео, обнародованном полярниками, можно увидеть, как происходит процесс кормления.
В НАНЦ напомнили, что на Галиндеге гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Их также называют ишаком из-за характерного громкого крика.
На остров они прибывают весной для размножения, здесь строят гнезда, откладывают яйца (обычно два) и выводят птенцов.
По данным украинских ученых, в прошлом сезоне на Галиндеге количество субантарктических пингвинов достигло рекордных семи тысяч.
Украинские полярники раскрывают секрет походки пингвина
В обнародованном видео пингвины удивительно умело и одновременно забавно спускаются с ледяной горки, а затем ложатся на живот и катятся.
Пингвины имеют специальную походку для передвижения по скользкой поверхности.
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