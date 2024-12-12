Украинские полярники показали первых новорожденных пингвинят — трогательные фото
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Наука и медицина
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Украинские полярники показали первых новорожденных пингвинят — трогательные фото

Новорожденные пингвинята
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Вблизи научно-исследовательской арктической станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне.

Главные тезисы

  • Первые новорожденные пингвинята в этом сезоне появились рядом с украинской арктической станцией “Академик Вернадский”.
  • Изучение поведения и популяции пингвинов на острове Галиндез помогает украинским ученым понять влияние изменения климата на животных в регионе.
  • Субантарктические пингвины населяют остров Галиндез, где украинские биологи отслеживают их численность и размножение в контексте изменения климата.
  • Работа украинских полярников способствует глубокому пониманию адаптации пингвинов к условиям изменяющейся среды и помогает выявить необходимые меры для сохранения видового разнообразия в регионе.

Как выглядят новорожденные пингвинята у станции Академик Вернадский

Отмечается, что в одном из гнезд на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса биолог Свитозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей.

Первый детеныш уже активный — кормится, пищит, поэтому ему где-то пол суток. А второе, видимо, вылупилось прямо перед моим приходом, потому что оно еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина, — рассказал ученый.

Украинские полярники отмечают, что в ближайший месяц малыши будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями.

Взрослые будут ухаживать за детенышами по очереди — кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц.

Пока пингвинята покрыты серым пушком, но уже через несколько месяцев начнут менять его на черно-белые перья.

Тогда, по словам полярников, детеныши будут "собираться в ясли" — этакие небольшие группы, за которыми обычно следит несколько взрослых птиц.

К этому времени малыши уже достигают размеров родителей и продолжают активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть, — объясняют украинские ученые.

Почему украинские полярники следят за поведением и популяцией пингвинов

На острове Галиндез обитают преимущественно субантарктические пингвины. Сейчас их там насчитывается около 4 тысяч, а каждая пара обычно откладывает по 2 яйца.

Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике.

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