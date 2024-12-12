Вблизи научно-исследовательской арктической станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне.
Главные тезисы
- Первые новорожденные пингвинята в этом сезоне появились рядом с украинской арктической станцией “Академик Вернадский”.
- Изучение поведения и популяции пингвинов на острове Галиндез помогает украинским ученым понять влияние изменения климата на животных в регионе.
- Субантарктические пингвины населяют остров Галиндез, где украинские биологи отслеживают их численность и размножение в контексте изменения климата.
- Работа украинских полярников способствует глубокому пониманию адаптации пингвинов к условиям изменяющейся среды и помогает выявить необходимые меры для сохранения видового разнообразия в регионе.
Как выглядят новорожденные пингвинята у станции Академик Вернадский
Отмечается, что в одном из гнезд на скале у лаборатории по исследованию геокосмоса биолог Свитозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей.
Украинские полярники отмечают, что в ближайший месяц малыши будут находиться в гнезде с пингвинами-родителями.
Взрослые будут ухаживать за детенышами по очереди — кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц.
Пока пингвинята покрыты серым пушком, но уже через несколько месяцев начнут менять его на черно-белые перья.
Тогда, по словам полярников, детеныши будут "собираться в ясли" — этакие небольшие группы, за которыми обычно следит несколько взрослых птиц.
Почему украинские полярники следят за поведением и популяцией пингвинов
На острове Галиндез обитают преимущественно субантарктические пингвины. Сейчас их там насчитывается около 4 тысяч, а каждая пара обычно откладывает по 2 яйца.
Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике.
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