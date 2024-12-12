Українські полярники показали перших новонароджених пінгвінят — зворушливі фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Українські полярники показали перших новонароджених пінгвінят — зворушливі фото

Новонароджені пінгвінята

Поблизу науково-дослідницької арктичної станції "Академік Вернадський" народились перші пінгвінята у цьому сезоні. 

Головні тези:

  • Перші новонароджені пінгвінята цього сезону з'явились поруч з українською арктичною станцією “Академік Вернадський”.
  • Малюки перебуватимуть в гнізді з батьками, які годуватимуть, грітимуть та захищатимуть їх від хижих птахів.
  • Пінгвінята збиратимуться у ясла, де дорослі допомагатимуть їм вчитися полювати на їжу.
  • Обсервація полярників допомагає вивченню впливу зміни клімату на пінгвінів у контексті потепління в Антарктиці.
  • Українські вчені роблять вагомий внесок у дослідження життя пінгвінів на острові Галіндез.

Як виглядають новонароджені пінгвінята поблизу станції Академік Вернадський

Зазначається, що в одному з гнізд на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

Перше дитинча вже активне — годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна, — розповів науковець.

Українські полярники зазначають, що протягом найближчого місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками.

Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі — годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя.

Тоді, за словами полярників, дитинчата будуть "збиратися у ясла" — такі собі невеликі групи, за якими зазвичай стежить кілька дорослих птахів.

До цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти, — пояснюють українські науковці.

Чому українські полярники слідкують за поведінкою і популяцією пінгвінів

На острові Галіндез живуть переважно субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там нараховується близько 4 тисяч, а кожна пара зазвичай відкладає по 2 яйця.

Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним з незаперечних доказів потепління в Антарктиці.

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