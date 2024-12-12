Поблизу науково-дослідницької арктичної станції "Академік Вернадський" народились перші пінгвінята у цьому сезоні.
Головні тези:
- Перші новонароджені пінгвінята цього сезону з'явились поруч з українською арктичною станцією “Академік Вернадський”.
- Малюки перебуватимуть в гнізді з батьками, які годуватимуть, грітимуть та захищатимуть їх від хижих птахів.
- Пінгвінята збиратимуться у ясла, де дорослі допомагатимуть їм вчитися полювати на їжу.
- Обсервація полярників допомагає вивченню впливу зміни клімату на пінгвінів у контексті потепління в Антарктиці.
- Українські вчені роблять вагомий внесок у дослідження життя пінгвінів на острові Галіндез.
Як виглядають новонароджені пінгвінята поблизу станції Академік Вернадський
Зазначається, що в одному з гнізд на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.
Українські полярники зазначають, що протягом найближчого місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками.
Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі — годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.
Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя.
Тоді, за словами полярників, дитинчата будуть "збиратися у ясла" — такі собі невеликі групи, за якими зазвичай стежить кілька дорослих птахів.
Чому українські полярники слідкують за поведінкою і популяцією пінгвінів
На острові Галіндез живуть переважно субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там нараховується близько 4 тисяч, а кожна пара зазвичай відкладає по 2 яйця.
Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним з незаперечних доказів потепління в Антарктиці.
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