Як виглядають новонароджені пінгвінята поблизу станції Академік Вернадський

Зазначається, що в одному з гнізд на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

Перше дитинча вже активне — годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна, — розповів науковець. Поширити

Українські полярники зазначають, що протягом найближчого місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками.

Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі — годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя.

Тоді, за словами полярників, дитинчата будуть "збиратися у ясла" — такі собі невеликі групи, за якими зазвичай стежить кілька дорослих птахів.

До цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти, — пояснюють українські науковці. Поширити

Чому українські полярники слідкують за поведінкою і популяцією пінгвінів

На острові Галіндез живуть переважно субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там нараховується близько 4 тисяч, а кожна пара зазвичай відкладає по 2 яйця.