Антон Птушкин снял фильм "Антарктида" о станции "Академик Вернадский" — трейлер
Антон Птушкин снял фильм "Антарктида" о станции "Академик Вернадский" — трейлер

"Антарктида"
Украинский телеведущий и блоггер Антон Птушкин снял фильм-путешествие "Антарктида" о жизни на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Фильм выйдет в кинопрокат 4 сентября.

Птушкин снял фильм "Антарктида" об украинской станции "Академик Вернадский"

Украинский телеведущий и блоггер Антон Птушкин выпустил трейлер документального фильма "Антарктида". "Антарктида" — это фильм-путешествие Антона Птушкина на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Он провел на станции неделю в марте 2025 года.

Это история о людях, исследующих будущее планеты, живя в условиях, где нет магазинов, деревьев и личного пространства.

30-я юбилейная Украинская антарктическая экспедиция, ледокол "Ноосфера", станция "Академик Вернадский", пингвины и многие кадры самых диких и одного из самых прекрасных мест, где я когда-либо был.

Фильм рассказывает о вызовах ледяного континента и бытовой жизни на станции, о важности климатических наблюдений и о том, почему Украина среди немногих стран, имеющих полноценное присутствие в Антарктиде. Это история о науке, таянии ледников, и, конечно, о пингвинах.

Птушкин выступил сценаристом, оператором и режиссером.

