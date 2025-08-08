Антон Птушкин снял фильм "Антарктида" о станции "Академик Вернадский" — трейлер

Украинский телеведущий и блоггер Антон Птушкин снял фильм-путешествие "Антарктида" о жизни на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Фильм выйдет в кинопрокат 4 сентября.
Птушкин снял фильм "Антарктида" об украинской станции "Академик Вернадский"
Украинский телеведущий и блоггер Антон Птушкин выпустил трейлер документального фильма "Антарктида". "Антарктида" — это фильм-путешествие Антона Птушкина на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Он провел на станции неделю в марте 2025 года.
Это история о людях, исследующих будущее планеты, живя в условиях, где нет магазинов, деревьев и личного пространства.
Фильм рассказывает о вызовах ледяного континента и бытовой жизни на станции, о важности климатических наблюдений и о том, почему Украина среди немногих стран, имеющих полноценное присутствие в Антарктиде. Это история о науке, таянии ледников, и, конечно, о пингвинах.
Птушкин выступил сценаристом, оператором и режиссером.
