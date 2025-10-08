Український фільм "Ти — космос" став переможцем кінофестивалю у Чехії
Український фільм "Ти — космос" став переможцем кінофестивалю у Чехії

фільм
Джерело:  Держкіно

Український фільм "Ти — космос" здобув головну нагороду на чеському фестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival.

Головні тези:

  • Фільм “Ти — космос” став переможцем кінофестивалю у Чехії Future Gate Sci-Fi Film Festival.
  • У центрі сюжету — український космічний далекобійник, остання людина у Всесвіті.

Український фільм "Ти — космос" переміг на кінофестивалі у Чехії

У центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи на Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Неочікувано він встановлює зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги, повідомляє Держагентство з питань кіно.

Фільм створено за підтримки Держкіно компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією. В український прокат він виходить 20 листопада 2025 року.

Раніше фільм "Ти — космос" вже отримав численні міжнародні нагороди у 2024-2025 рр.:

  • "Золотий восьминіг" та "Срібний Мельєс" на Страсбурзькому кінофестивалі (Франція),

  • приз за найкращу режисуру на FilmFestival Cottbus (Німеччина),

  • приз за найкращу акторську гру на Міжнародному кінофестивалі в Салоніках (Греція),

  • Гран-прі на Одеському міжнародному кінофестивалі (Україна),

  • нагороду за найкращий художній фільм на Science+Fiction Festival (Італія) у 2025 році.

Фестиваль Future Gate — форум, який щороку об’єднує найкраще sci-fi кіно та нові технології. Цього разу його темою стало "людське тіло" — від кібернетичних удосконалень до генетичних модифікацій та впливу штучного інтелекту.

