Украинский фильм "Ты — космос" стал победителем кинофестиваля в Чехии

Украинский фильм "Ты — космос" получил главную награду на чешском фестивале Future Gate Sci-Fi Film Festival.
Главные тезисы
- Фильм “Ты — космос” победил на чешском кинофестивале Future Gate Sci-Fi Film Festival, рассказывая историю украинского космического дальнобойщика.
- Сюжет фильма следит за украинским космонавтом Андреем, ставшим последним человеком во Вселенной и установившим связь с француженкой Катрин.
Украинский фильм "Ты — космос" победил на кинофестивале в Чехии
В центре сюжета — украинский космический дальнобойщик Андрей, после катастрофы на Земле становится последним человеком во Вселенной. Неожиданно он устанавливает связь с нуждающейся в помощи француженкой Катрин, сообщает Госагентство по вопросам кино.
Фильм создан при поддержке Госкино компанией ForeFilms в сотрудничестве с Бельгией. В украинский прокат он выходит 20 ноября 2025 года.
Ранее фильм "Ты — космос" уже получил многочисленные международные награды в 2024-2025 гг.
"Золотой осьминог" и "Серебряный Мельес" на Страсбургском кинофестивале (Франция),
приз за лучшую режиссуру на FilmFestival Cottbus (Германия),
приз за лучшую актерскую игру на Международном кинофестивале в Салониках (Греция),
Гран-при на Одесском международном кинофестивале (Украина),
награду за лучший художественный фильм на Science+Fiction Festival (Италия) в 2025 году.
Фестиваль Future Gate — форум, который ежегодно объединяет лучшее sci-fi кино и новые технологии. На этот раз его темой стало "человеческое тело" — от кибернетических усовершенствований до генетических модификаций и влияния искусственного интеллекта.
