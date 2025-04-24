Украинский фильм "Ты — космос" победил на фестивале Hallucinations Collectives 2025

Украинская лента режиссера Павла Острикова "Ты - космос" победила в двух номинациях французского фестиваля в Лионе Hallucinations Collectives 2025, получив гран-при конкурса полнометражных фильмов и приз жюри конкурса полнометражных фильмов.
Главные тезисы
- Фильм “Ты — космос” украинского режиссера Павла Острикова победил на Hallucinations Collectives 2025 в Лионе.
- Лента рассказывает о дальнобойщике-отшельнике, летящем в черную дыру на космическом корабле.
"Ты — космос" стал победителем фестиваля Hallucinations Collectives 2025
Лента была показана в рамках кинофестиваля в Лионе 19 апреля в местном кинотеатре. Она завоевала две награды — гран-при конкурса полнометражных фильмов и приз жюри конкурса полнометражных фильмов».
Кинофестиваль Hallucinations Collectives проходил с 15 по 21 апреля. Он должен отметить фильмы, которые являются странными и необычными, смелыми, тревожными, в частности экспериментальные работы, странные истории любви, школьный фильм ужасов.
Научно-фантастическая лента "Ты — космос" рассказывает историю украинского дальнобойщика-отшельника Андрея Мельника, который летит в ближайшую черную дыру на грузовом космическом корабле два года.
Главную роль дальнобойщика Андрея Мельника сыграл Владимир Кравчук, ныне военнослужащий ВСУ. А его партнером по экрану стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько, который тоже сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины.
В общей сложности дебютный полнометражный фильм Острикова снимали 7 лет.
Дебют фильма состоялся на кинофестивале в Торонто. Осенью 2024 года фильм получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге — Golden Octopus. А также стала лучшей на фестивале научно-фантастического кино Trieste Science+Fiction Festival. Кроме того, она получила главные награды на научно-фантастических кинофестивалях в Сиджасе, Триесте, Париже.
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