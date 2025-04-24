Украинский фильм "Ты — космос" победил на фестивале Hallucinations Collectives 2025

Украинская лента режиссера Павла Острикова "Ты - космос" победила в двух номинациях французского фестиваля в Лионе Hallucinations Collectives 2025, получив гран-при конкурса полнометражных фильмов и приз жюри конкурса полнометражных фильмов.

"Ты — космос" стал победителем фестиваля Hallucinations Collectives 2025

Лента была показана в рамках кинофестиваля в Лионе 19 апреля в местном кинотеатре. Она завоевала две награды — гран-при конкурса полнометражных фильмов и приз жюри конкурса полнометражных фильмов».

Кинофестиваль Hallucinations Collectives проходил с 15 по 21 апреля. Он должен отметить фильмы, которые являются странными и необычными, смелыми, тревожными, в частности экспериментальные работы, странные истории любви, школьный фильм ужасов.

Научно-фантастическая лента "Ты — космос" рассказывает историю украинского дальнобойщика-отшельника Андрея Мельника, который летит в ближайшую черную дыру на грузовом космическом корабле два года.

Но Земля взрывается и он остается едва ли не единственным живым во Вселенной. Связь с ним устанавливает французский ученый Катрин, и они решают лететь навстречу друг другу. Путешествие длится три года, во время него путешественники влюбляются. Главной эмоцией фильма является одиночество, сближающее главных героев. Поделиться

Главную роль дальнобойщика Андрея Мельника сыграл Владимир Кравчук, ныне военнослужащий ВСУ. А его партнером по экрану стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько, который тоже сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины.

В общей сложности дебютный полнометражный фильм Острикова снимали 7 лет.

Дебют фильма состоялся на кинофестивале в Торонто. Осенью 2024 года фильм получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге — Golden Octopus. А также стала лучшей на фестивале научно-фантастического кино Trieste Science+Fiction Festival. Кроме того, она получила главные награды на научно-фантастических кинофестивалях в Сиджасе, Триесте, Париже.