Фильм "Фарфоровая война" выходит на большие экраны — интересные факты и трейлер

Уже с 6 марта украинцы смогут оценить документальный фильм, отражающий события полномасштабного вторжения России в Украину — "Фарфоровая война". Над его созданием совместно работали Украина, США и Австралия.
Главные тезисы
- Фильм "Фарфоровая война" был претендентом на "Оскар-2025".
- В Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков и 98% от зрителей.
Почему важно посмотреть фильм "Фарфоровая война"
Режиссерская команда фильма действительно интересная:
украинец Слава Леонтьев — он же один из ее главных героев,
американец Брендан Белломо — лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии 2009 года за фильм "Живой рассказ".
Что важно понимать, эта лента была одним из пяти претендентов на "Оскар-2025" в категории "Лучший документальный фильм".
В центре сюжета — истории трех харьковских художников: Славы Леонтьев, его жены Анны Стасенко и их друг Андрея Стефанова.
Что важно понимать, зрители на IMDb оценили фильм на 7,1 из 10 баллов.
А на Rotten Tomatoes лента получила 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей.
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