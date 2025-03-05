Фильм "Фарфоровая война" выходит на большие экраны — интересные факты и трейлер

Уже с 6 марта украинцы смогут оценить документальный фильм, отражающий события полномасштабного вторжения России в Украину — "Фарфоровая война". Над его созданием совместно работали Украина, США и Австралия.

Почему важно посмотреть фильм "Фарфоровая война"

Режиссерская команда фильма действительно интересная:

украинец Слава Леонтьев — он же один из ее главных героев,

американец Брендан Белломо — лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии 2009 года за фильм "Живой рассказ".

Что важно понимать, эта лента была одним из пяти претендентов на "Оскар-2025" в категории "Лучший документальный фильм".

В центре сюжета — истории трех харьковских художников: Славы Леонтьев, его жены Анны Стасенко и их друг Андрея Стефанова.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу российских войск, они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать хрупкие фарфоровые фигурки. Таким образом, они не просто сохраняют искусство, а превращают руины в пространство красоты и сопротивления. Поделиться

Что важно понимать, зрители на IMDb оценили фильм на 7,1 из 10 баллов.