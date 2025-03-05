Фильм "Фарфоровая война" выходит на большие экраны — интересные факты и трейлер
Категория
Культура
Дата публикации

Фильм "Фарфоровая война" выходит на большие экраны — интересные факты и трейлер

Почему важно посмотреть фильм "Фарфоровая война"
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Источник:  online.ua

Уже с 6 марта украинцы смогут оценить документальный фильм, отражающий события полномасштабного вторжения России в Украину — "Фарфоровая война". Над его созданием совместно работали Украина, США и Австралия.

Главные тезисы

  • Фильм "Фарфоровая война" был претендентом на "Оскар-2025".
  • В Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков и 98% от зрителей.

Почему важно посмотреть фильм "Фарфоровая война"

Режиссерская команда фильма действительно интересная:

  • украинец Слава Леонтьев — он же один из ее главных героев,

  • американец Брендан Белломо — лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии 2009 года за фильм "Живой рассказ".

Что важно понимать, эта лента была одним из пяти претендентов на "Оскар-2025" в категории "Лучший документальный фильм".

В центре сюжета — истории трех харьковских художников: Славы Леонтьев, его жены Анны Стасенко и их друг Андрея Стефанова.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу российских войск, они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать хрупкие фарфоровые фигурки. Таким образом, они не просто сохраняют искусство, а превращают руины в пространство красоты и сопротивления.

Что важно понимать, зрители на IMDb оценили фильм на 7,1 из 10 баллов.

А на Rotten Tomatoes лента получила 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей.

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