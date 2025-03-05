Фільм "Порцелянова війна" виходить на великі екрани — цікаві факти та трейлер

Уже з 6 березня українці матимуть змогу оцінити документальний фільм, який відображає події повномасштабного вторгнення Росії в Україну — "Порцелянова війна". Над його створення спільно працювали митці з України, США та Австралії.

Чому важливо подивитися стрічку "Порцелянова війна"

Режисерська команда фільму справді цікава:

українець Слава Леонтьєв — він же один з її головних героїв,

американець Брендан Белломо — лауреат Студентської премії Американської кіноакадемії 2009 року за фільм "Жива розповідь".

Що важливо розуміти, ця стрічка була одним з п'яти претендентів на "Оскар-2025" в категорії "Найкращий документальній фільм".

У центрі сюжету — історії трьох харківських художників: Слави Леонтьєв, його дружини Анни Стасенко та їхнього друг Андрія Стефанова.

Попри постійні обстріли та загрозу з боку російських військ, вони залишаються у прифронтовому місті та продовжують створювати тендітні порцелянові фігурки. Таким чином вони не просто зберігають мистецтво, а перетворюють руїни на простір краси й опору. Поширити

Що важливо розуміти, глядачі на IMDb оцінили фільм на 7,1 з 10 балів.