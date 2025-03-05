Фільм "Порцелянова війна" виходить на великі екрани — цікаві факти та трейлер

Уже з 6 березня українці матимуть змогу оцінити документальний фільм, який відображає події повномасштабного вторгнення Росії в Україну — "Порцелянова війна". Над його створення спільно працювали митці з України, США та Австралії.
Головні тези:
- Фільм “Порцелянова війна” був претендентом на “Оскар-2025”.
- На Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків та 98% від глядачів.
Чому важливо подивитися стрічку "Порцелянова війна"
Режисерська команда фільму справді цікава:
українець Слава Леонтьєв — він же один з її головних героїв,
американець Брендан Белломо — лауреат Студентської премії Американської кіноакадемії 2009 року за фільм "Жива розповідь".
Що важливо розуміти, ця стрічка була одним з п'яти претендентів на "Оскар-2025" в категорії "Найкращий документальній фільм".
У центрі сюжету — історії трьох харківських художників: Слави Леонтьєв, його дружини Анни Стасенко та їхнього друг Андрія Стефанова.
Що важливо розуміти, глядачі на IMDb оцінили фільм на 7,1 з 10 балів.
О от на Rotten Tomatoes стрічка здобула 95% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 98% від глядачів.
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