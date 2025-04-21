Культовый фильм «Тени забытых предков» выйдет в украинский прокат в обновленной версии
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Культовый фильм «Тени забытых предков» выйдет в украинский прокат в обновленной версии

Тени
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Источник:  Госкино

Культовый украинский фильм «Тени забытых предков» режиссера Сергея Параджанова с 29 мая возвращается в широкий прокат, на большие экраны выйдет ее обновленная версия.

Главные тезисы

  • «Тени забытых предков» – культовый украинский фильм, который изменил ход украинской культуры и стал визуальным откровением, цитируемым по всему миру.
  • Обновленная версия фильма выходит в украинский прокат 29 мая, вновь приглашая зрителей на большой экран для наслаждения каждым звуком и цветом.
  • Лента Сергея Параджанова является поэтической драмой, экранизацией повести Михаила Коцюбинского, и снискала мировую славу на кинофестивалях.

«Тени забытых предков» снова выйдет в украинский прокат

Об этом национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко сообщила в Фейсбуке.

Отмечается, что «Тени забытых предков» является фильмом, изменившим ход украинской культуры, кинокартиной, цитируемой в мире как визуальное откровение.

Настоящее сокровище киностудии имени Александра Довженко — сохранено, отреставрировано, и теперь снова открыто для нового поколения зрителей. Это нужно смотреть вне дома, не на экране телефона. Это для большого экрана. Для темного зала, где каждый звук, каждый цвет, каждое движение становится чистым искусством.

«Тени забытых предков» Параджанова является поэтической драмой, экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Снята лента на киностудии имени Александра Довженко в 1964 году.

Этот фильм снискал мировую славу. Его показывали на кинофестивалях в Венеции, Локарно, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне.

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