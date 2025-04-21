Культовый фильм «Тени забытых предков» выйдет в украинский прокат в обновленной версии

Культовый украинский фильм «Тени забытых предков» режиссера Сергея Параджанова с 29 мая возвращается в широкий прокат, на большие экраны выйдет ее обновленная версия.

«Тени забытых предков» снова выйдет в украинский прокат

Об этом национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко сообщила в Фейсбуке.

Отмечается, что «Тени забытых предков» является фильмом, изменившим ход украинской культуры, кинокартиной, цитируемой в мире как визуальное откровение.

Настоящее сокровище киностудии имени Александра Довженко — сохранено, отреставрировано, и теперь снова открыто для нового поколения зрителей. Это нужно смотреть вне дома, не на экране телефона. Это для большого экрана. Для темного зала, где каждый звук, каждый цвет, каждое движение становится чистым искусством.

«Тени забытых предков» Параджанова является поэтической драмой, экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Снята лента на киностудии имени Александра Довженко в 1964 году.

Этот фильм снискал мировую славу. Его показывали на кинофестивалях в Венеции, Локарно, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне.