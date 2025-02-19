Берлинале-2025. Украинская режиссер Горностай стала мамой накануне премьеры своего фильма

В преддверии мировой премьеры на Берлинском международном кинофестивале украинского документального фильма "Лента времени" у режиссера Екатерины Горностай ("Стоп-Земля") родился сын.
Главные тезисы
- Режиссер Екатерина Горностай стала мамой сына накануне мировой премьеры своего документального фильма “Лента времени” на Берлинале-2025.
- Фильм рассказывает о продлении учебного процесса в условиях войны на территории Украины, несмотря на постоянную опасность.
- Это первый украинский фильм, за последние 25 лет попавший в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.
Украинская режиссер Горностай стала мамой
Об этом сообщила команда режиссера.
Партнер Екатерины Никон Романченко является режиссером монтажа фильма "Лента времени".
Работая над лентой, мы с Екатериной хотели сделать акцент на продлении жизни, несмотря на тяжелые времена, — добавил режиссер.
"Лента времени" — документальный фильм об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учебный процесс. В том числе и на деоккупированных и прифронтовых территориях.
Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай сразится за главный приз — "Золотого медведя". "Лента времени" также претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля.
В "Ленте времени" нет закадрового голоса, интервью и реконструкций. Он показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь и показывает вызовы, связанные с жизнью в перманентной опасности.
Фильм снимали в освобожденных и прилегающих к линии фронта локациях в Украине в течение 2023-2024 годов.
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