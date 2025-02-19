Берлинале-2025. Украинская режиссер Горностай стала мамой накануне премьеры своего фильма
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Берлинале-2025. Украинская режиссер Горностай стала мамой накануне премьеры своего фильма

Берлинале
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Источник:  online.ua

В преддверии мировой премьеры на Берлинском международном кинофестивале украинского документального фильма "Лента времени" у режиссера Екатерины Горностай ("Стоп-Земля") родился сын.

Главные тезисы

  • Режиссер Екатерина Горностай стала мамой сына накануне мировой премьеры своего документального фильма “Лента времени” на Берлинале-2025.
  • Фильм рассказывает о продлении учебного процесса в условиях войны на территории Украины, несмотря на постоянную опасность.
  • Это первый украинский фильм, за последние 25 лет попавший в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.

Украинская режиссер Горностай стала мамой

Об этом сообщила команда режиссера.

Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале минувшей ночью, вовремя к завтрашней премьере. Мы здоровы, переполнены радостью и немного устали. Беременность во время финального этапа работы над "Лентой времени" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда придет подходящее время, — рассказала режиссер.

Партнер Екатерины Никон Романченко является режиссером монтажа фильма "Лента времени".

Работая над лентой, мы с Екатериной хотели сделать акцент на продлении жизни, несмотря на тяжелые времена, — добавил режиссер.

"Лента времени" — документальный фильм об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учебный процесс. В том числе и на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля. В последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".

Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай сразится за главный приз — "Золотого медведя". "Лента времени" также претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля.

В "Ленте времени" нет закадрового голоса, интервью и реконструкций. Он показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь и показывает вызовы, связанные с жизнью в перманентной опасности.

Фильм снимали в освобожденных и прилегающих к линии фронта локациях в Украине в течение 2023-2024 годов.

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