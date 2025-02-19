Берлінале-2025. Українська режисерка Горностай стала матусею напередодні прем'єри свого фільму
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Берлінале-2025. Українська режисерка Горностай стала матусею напередодні прем'єри свого фільму

Берлінале
Джерело:  online.ua

Напередодні світової прем’єри на Берлінському міжнародному кінофестивалі українського документального фільму "Стрічка часу" у режисерки Катерини Горностай ("Стоп-Земля") народився син.

Головні тези:

  • Українська режисерка Катерина Горностай стала матусею синчика напередодні світової прем'єри документального фільму “Стрічка часу” на Берлінале-2025.
  • Фільм показує надзвичайну силу продовження навчального процесу в умовах війни та перманентної небезпеки на території України.
  • Документальний фільм Катерини Горностай є першим за останні 25 років українським фільмом, який увійшов до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Українська режисерка Горностай стала матусею

Про це повідомила команда режисерки.

Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі, якраз вчасно до завтрашньої прем’єри. Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені. Вагітність під час фінального етапу роботи над "Стрічкою часу" змінила моє сприйняття дітей, про яких і розповідає фільм. Я впевнена, що згодом буде багато можливостей обговорити мій фільм, коли настане відповідний час, — розповіла режисерка.

Партнер Катерини, Нікон Романченко, є режисером монтажу фільму "Стрічка часу".

Працюючи над стрічкою, ми з Катериною хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи, — додав режисер.

"Стрічка часу" — документальний фільм про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчальний процес. Зокрема й на деокупованих і прифронтових територіях.

Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Востаннє це був фільм Кіри Муратової "Три історії".

Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай буде змагатись за головний приз — "Золотого ведмедя". "Стрічка часу" також претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю.

У "Стрічці часу" немає закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя та демонструє виклики, що пов'язані з життям у перманентній небезпеці.

Фільм знімали у звільнених та прилеглих до лінії фронту локаціях в Україні протягом 2023-2024 років.

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