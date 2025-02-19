Берлінале-2025. Українська режисерка Горностай стала матусею напередодні прем'єри свого фільму

Напередодні світової прем’єри на Берлінському міжнародному кінофестивалі українського документального фільму "Стрічка часу" у режисерки Катерини Горностай ("Стоп-Земля") народився син.
Головні тези:
- Українська режисерка Катерина Горностай стала матусею синчика напередодні світової прем'єри документального фільму “Стрічка часу” на Берлінале-2025.
- Фільм показує надзвичайну силу продовження навчального процесу в умовах війни та перманентної небезпеки на території України.
- Документальний фільм Катерини Горностай є першим за останні 25 років українським фільмом, який увійшов до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю.
Українська режисерка Горностай стала матусею
Про це повідомила команда режисерки.
Партнер Катерини, Нікон Романченко, є режисером монтажу фільму "Стрічка часу".
Працюючи над стрічкою, ми з Катериною хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи, — додав режисер.
"Стрічка часу" — документальний фільм про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчальний процес. Зокрема й на деокупованих і прифронтових територіях.
Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай буде змагатись за головний приз — "Золотого ведмедя". "Стрічка часу" також претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю.
У "Стрічці часу" немає закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя та демонструє виклики, що пов'язані з життям у перманентній небезпеці.
Фільм знімали у звільнених та прилеглих до лінії фронту локаціях в Україні протягом 2023-2024 років.
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