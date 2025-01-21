Про що фільм Катерини Горностай "Стрічка часу"

Зазначається, що “Стрічка часу” — це документальний фільм про українських вчителів та учнів, які продовжують навчання в умовах розв’язаної Росією злочинної війни.

Фільм розповідає про те, як проходить навчальний процес на звільнених від ворога українських територіях та у прифронтових районах.

У стрічці відсутній закадровий голос, інтерв’ю та реконструкції.

Режисерка Катерина Горностай

“Стрічка часу” демонструє глибокий погляд на боротьбу українців за збереження освіти, продовження існування та власну ідентичність.

Фільм показує, як розв’язана Росією злочинна війна вплинула на повсякденне життя учнів і вчителів та які виклики створила для тих, хто намагається здобути освіту і зберегти відчуття нормального життя.

У фільмі показано, як проходить процес навчання в укриттях та бомбсховищах, частково зруйнованих школах та онлайн.

“Стрічка часу" — це елемент турнікету: важливо зафіксувати час накладання кровоспинного пристрою, аби не втратити знекровлені тканини. Зараз кожен школяр, на жаль, знає, що таке турнікет і для чого його використовують, адже тепер це вивчають і в школі. Ми акцентували свою увагу на буденності і простих шкільних досвідах, як от сльози на святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників. Усе це, звісно ж, містить контекст війни тепер: школярі часто вчаться в укритті через тривогу, директор показує зруйновану й законсервовану частину школи, поки в іншому крилі ідуть уроки, а на онлайн-випускному звучить дзвоник, евакуйований з Бахмуту. Війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись, — розповідає Катерина Горностай. Поширити

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "ОСВІТОРІЯ", яка виступила виконавчим продюсером. Виробником фільму стали 2BRAVE PRODUCTIONS.

Це вже другий повнометражний фільм Катерини Горностай на Берлінале. Її повнометражний ігровий дебют "Стоп-Земля" отримав "Кришталевого ведмедя" Юнацького журі програми Generation 14+ Берлінале у 2021 році.

Як створювався фільм “Стрічка часу”

"Стрічка часу" — унікальна хроніка року з життя українських шкіл, учнів і вчителів із різних регіонів країни. Від Харкова та Запоріжжя до Києва, Чернігова, Черкас, Одеси, Миколаєва, Очакова, Кам’янського, а також містечок і селищ, таких як Буча, Бородянка, Зарічне.

Один із героїв фільму, Борис Ховряк, під час зйомок працював учителем, а сьогодні стоїть на захисті України в лавах Сухопутних військ ЗС України, як і багато інших педагогів, які стали на захист Батьківщини.

Картину знято на приватній кошти без залучення державного фінансування. За задумом команди, що працювала над фільмом, картина — це не лише хроніка навчання під час війни. Це історія про силу нації, втілену в конкретних людських обличчях, та інструмент культурної дипломатії.

Метою картини є привернення уваги до освіти в Україні під час війни, а також збір коштів для відновлення шкіл, зруйнованих війною. Вони дозволять відремонтувати та обладнати школи, щоб навчальний процес тривав попри війну.