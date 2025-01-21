О чем фильм Екатерины Горностай "Лента времени"

Отмечается, что "Лента времени" — это документальный фильм об украинских учителях и учениках, которые продолжают обучение в условиях развязанной Россией преступной войны.

Фильм рассказывает о том, как проходит учебный процесс на освобожденных от врага украинских территориях и прифронтовых районах.

В ленте отсутствует закадровый голос, интервью и реконструкция.

Режиссер Екатерина Горностай

"Лента времени" демонстрирует глубокий взгляд на борьбу украинцев за сохранение образования, продолжение существования и собственную идентичность.

Фильм показывает, как развязанная Россией преступная война повлияла на повседневную жизнь учащихся и учителей и какие вызовы создала для тех, кто пытается получить образование и сохранить ощущение нормальной жизни.

В фильме показано, как проходит процесс обучения в укрытиях и бомбоубежищах, частично разрушенных школах и онлайн.

"Лента времени" — это элемент турникета: важно зафиксировать время наложения кровоостанавливающего устройства, чтобы не потерять обескровленные ткани. Сейчас каждый школьник, к сожалению, знает, что такое турникет и для чего его используют, ведь теперь это изучают и в школе. Мы акцентировали свое внимание на обыденности и простых школьных опытах, как вот слезы на празднике первого звонка, старшеклассник в роли святого Николая, разноцветные ленты в руках выпускников. Все это, конечно же, содержит контекст войны теперь: школьники часто учатся в укрытии из-за тревоги, директор показывает разрушенную и законсервированную часть школы, пока в другом крыле идут уроки, а на онлайн-выпускном звучит звонок, эвакуированный из Бахмута. глубоко, но нам ничего не остается, кроме как продолжать жить и учиться, — рассказывает Екатерина Горностай. Поделиться

Идею фильма об образовании во времена войны предложил общественный союз "ОБРАЗОВАНИЕ", который выступил исполнительным продюсером. Производителем фильма стали 2BRAVE PRODUCTIONS.

Это уже второй полнометражный фильм Екатерины Горностай на Берлинале. Ее полнометражный игровой дебют "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Юношеского жюри программы Generation 14+ Берлинале в 2021 году.

Как создавался фильм "Лента времени"

"Лента времени" — уникальная хроника года из жизни украинских школ, учеников и учителей из разных регионов страны. От Харькова и Запорожья до Киева, Чернигова, Черкасс, Одессы, Николаева, Очакова, Каменского, а также поселков и городов, таких как Буча, Бородянка, Заречное.

Один из героев фильма, Борис Ховряк, во время съемок работал учителем, а сегодня стоит на защите Украины в рядах Сухопутных войск ВС Украины, как и многие другие педагоги, вставшие на защиту Родины.

Картина снята на частные средства без привлечения государственного финансирования. По замыслу работавшей над фильмом команды картина — это не только хроника обучения во время войны. Это история о силе нации, воплощенной в конкретных человеческих лицах, и инструменте культурной дипломатии.

Целью картины является привлечение внимания к образованию в Украине во время войны, а также сбор средств для восстановления школ, разрушенных войной. Они позволят отремонтировать и оборудовать школы, чтобы учебный процесс продолжался, несмотря на войну.