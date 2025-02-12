Український фільм "Стрічка часу" покажуть у конкурсній програмі Берлінале
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Український фільм "Стрічка часу" покажуть у конкурсній програмі Берлінале

Берлінале
Джерело:  Держкіно

З 13 по 23 лютого триватиме 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. За головну нагороду змагатиметься і "Стрічка часу" Катерини Горностай.

Головні тези:

  • Фільм “Стрічка часу” режисерки Катерини Горностай представить українське шкільне життя в умовах війни на міжнародному рівні під час Берлінале.
  • Ця картина розповідає про реальність українських шкіл, зокрема у Черкасах, Харкові та Бучі на Київщині.

"Стрічку часу" покажуть у конкурсній програмі Берлінале

З 13 по 23 лютого відбудеться 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Берлінале є міжнародним кінофестивалем категорії А, що вважається одним з найпрестижніших заходів Європи та світу у сфері кіно.

Відкриття Берлінале цьогоріч відбудеться 13 лютого, а церемонія нагородження — 22 лютого.

У головній конкурсній програмі представлять 19 фільмів. За головну нагороду — "Золотого ведмедя" — змагатиметься і український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай.

Покази стрічки відбудуться 20, 21, 22 і 23 лютого.

Це картина про шкільний рік в Україні в умовах війни, яка покаже шкільне життя у Черкасах, Харкові, Бородянці та Бучі на Київщині. А найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині — за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи.

Наш фільм не має на меті розказати історії своїх героїв: він не містить розповідей про них та інтерв'ю. Але натомість "Стрічка часу" на півтори години занурить глядача в життя українських шкіл під час війни, що досі триває.

Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка взяла на себе обов'язки виконавчого продюсера. Виробником фільму стали 2Brave Productions.

Також до основної конкурсної програми Берлінале увійшли:

  • "Арі" / Ari, реж. Леонор Серрай, Франція, Бельгія;

  • "Блакитний місяць" / Blue Moon, реж. Річард Лінклейтер, США, Ірландія;

  • "Безпечний будинок" / The Safe House, реж. Ліонель Бейєр, Швейцарія, Люксембург, Франція;

  • "Мрії" / Dreams, реж. Мішель Франко, Мексика;

  • "Мрії" / Drømmer, реж. Даг Йохан Хеугеруд, Норвегія;

  • "Що тобі природа каже" / What Does that Nature Say to You, реж. Хон Сансу, Південна Корея;

  • "Гаряче молоко" / Hot Milk, реж. Ребекка Ленкієвич, Велика Британія;

  • "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" / If I Had Legs I'd Kick You, реж. Мері Бронштейн, США;

  • "Континенталь '25" / Kontinental '25, реж. Раду Жуде, Румунія;

  • "Послання" / The Message, реж. Іван Фунд, Аргентина, Іспанія;

  • "Мамина дитина" / Mother’s baby, реж. Йоханна Модер, Австрія, Швейцарія, Німеччина;

  • "Відображення в мертвому діаманті" / Reflection in a Dead Diamond, реж. Елен Катте, Бруно Форзані;

  • "Жива Земля" / Living the Land, реж. Менг Хуо, Китай;

  • "Стрічка часу" / Timestamp, реж. Катерина Горностай, Україна, Люксембург, Нідерланди;

  • "Крижана вежа" / The Ice Tower, реж. Люсіль Хадзіхалілович, Франція, Німеччина;

  • "Блакитна стежка" / The Blue Trail, реж. Габріель Маскро, Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди;

  • "Що знає Маріель" / What Marielle Knows, реж. Фрідріх Хамбалек, Німеччина;

  • "Дівчата на зв’язку" / Girls on Wire, реж. Вивиан Цюй, Китай;

  • "Юнань" / Yunan, реж. Амір Фахер Элдін, Німеччина, Канада, Італія, Палестина, Катар, Йорданія, Саудівська Аравія.

Головою журі основного конкурсу цього року став режисер Тодд Гейнс.

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На "Берлінале-2024" покажуть три українські стрічки
Берлінале
Категорія
Культура
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Український фільм "Стрічка часу" потрапив до основної програми Берлінале
Кадр з фільму "Стрічка часу"
Категорія
Культура
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Український фільм "Стрічка часу" покажуть у конкурсній програмі Берлінале
Берлінале

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