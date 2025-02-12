Украинский фильм "Лента времени" покажут в конкурсной программе Берлинале

С 13 по 23 февраля пройдет 75-й Берлинский международный кинофестиваль. За главную награду сразится и "Лента времени" Екатерины Горностай.

"Ленту времени" покажут в конкурсной программе Берлинале

С 13 по 23 февраля пройдет 75-й Берлинский международный кинофестиваль. Берлинале является международным кинофестивалем категории А, который считается одним из самых престижных мероприятий Европы и мира в области кино.

Открытие Берлинале в этом году состоится 13 февраля, а церемония награждения — 22 февраля.

В главной конкурсной программе представят 19 фильмов. За главную награду — "Золотого медведя" — сразится и украинский фильм "Лента времени" режиссера Екатерины Горностай. Поделиться

Показы фильма состоятся 20, 21, 22 и 23 февраля.

Это картина о школьном году в Украине в условиях войны, которая покажет школьную жизнь в Черкассах, Харькове, Бородянке и Буче Киевской области. А самым трагическим эпизодом фильма являются похороны в городе Ромны на Сумщине — за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием русский дрон, унесший жизни директора, заместительницы, библиотекаря и секретарши школы.

Наш фильм не имеет цели рассказать истории своих героев: он не содержит рассказов о них и интервью. Но "Лента времени" на полтора часа погрузит зрителя в жизнь украинских школ во время войны, которая продолжается.

Идею фильма об образовании во времена войны предложил общественный союз "Освіторія", который взял на себя обязанности исполнительного продюсера. Производителем фильма стали 2Brave Productions.

Также в основную конкурсную программу Берлинале вошли:

"Ари"/Ari, реж. Леонор Серрай, Франция, Бельгия;

"Голубая луна" / Blue Moon, реж. Ричард Линклейтер, США, Ирландия;

"Безопасный дом" / The Safe House, реж. Лионель Бейер, Швейцария, Люксембург, Франция;

"Мечты"/Dreams, реж. Мишель Франко, Мексика;

"Мечты" / Drømmer, реж. Даг Йохан Хеугеруд, Норвегия;

"Что тебе природа говорит" / What Does that Nature Say to You, реж. Хон Сансу, Южная Корея;

"Горячее молоко" / Hot Milk, реж. Ребекка Ленкиевич, Великобритания;

"Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила" / If I Had Legs I'd Kick You, реж. Мэри Бронштейн, США;

"Континенталь '25"/Kontinental '25, реж. Совет Жуде, Румыния;

"Послание"/The Message, реж. Иван Фунд, Аргентина, Испания;

"Мамин ребенок" / Mother's baby, реж. Йоханна Модер, Австрия, Швейцария, Германия;

"Отражение в мертвом бриллианте" / Reflection in a Dead Diamond, реж. Элен Катте, Бруно Форзани;

"Живая Земля" / Living the Land, реж. Мэнг Хуо, Китай;

"Лента времени" / Timestamp, реж. Екатерина Горностай, Украина, Люксембург, Нидерланды;

"Ледяная башня" / The Ice Tower, реж. Люсиль Хадзихаллович, Франция, Германия;

"Голубая тропа"/The Blue Trail, реж. Габриэль Маскро, Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды;

"Что знает Мариэль" / What Marielle Knows, реж. Фридрих Хамбалек, Германия;

"Девушки на связи" / Girls on Wire, реж. Вивиан Цюй, Китай;

"Юнань"/Yunan, реж. Амир Фахер Элдин, Германия, Канада, Италия, Палестина, Катар, Иордания, Саудовская Аравия.

Главой жюри основного конкурса в этом году стал режиссер Тодд Гейнс.