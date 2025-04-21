Культовий фільм «Тіні забутих предків» вийде в український прокат у оновленій версії

Культова українська стрічка «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова з 29 травня повертається в широкий прокат, на великі екрани вийде її оновлена версія.
Головні тези:
- Оновлена версія культового фільму «Тіні забутих предків» вийде в український прокат 29 травня.
- Ця кінокартина змінила українську культуру та стала візуальним одкровенням, цитується у всьому світі.
- Фільм є перлиною кіностудії імені Олександра Довженка, який був відреставрований та відкритий для нового покоління глядачів.
«Тіні забутих предків» знову вийде в український прокат
Про це національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка повідомила у Фейсбуці.
Наголошується, що «Тіні забутих предків» є фільмом, який змінив хід української культури, кінокартиною, яку цитують у світі як візуальне одкровення.
Справжній скарб кіностудії імені Олександра Довженка — збережений, відреставрований, і тепер знову відкритий для нового покоління глядачів. Це треба дивитися не вдома, не на екрані телефона. Це — для великого екрана. Для темної зали, де кожен звук, кожен колір, кожен рух стає чистим мистецтвом.
«Тіні забутих предків» Параджанова є поетичною драмою, екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Знята стрічка на кіностудії імені Олександра Довженка в 1964 році.
Цей фільм здобув світову славу. Його показували на кінофестивалях у Венеції, Локарно, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні.
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