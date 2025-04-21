Культовий фільм «Тіні забутих предків» вийде в український прокат у оновленій версії

Культова українська стрічка «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова з 29 травня повертається в широкий прокат, на великі екрани вийде її оновлена версія.

«Тіні забутих предків» знову вийде в український прокат

Про це національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка повідомила у Фейсбуці.

Наголошується, що «Тіні забутих предків» є фільмом, який змінив хід української культури, кінокартиною, яку цитують у світі як візуальне одкровення.

Справжній скарб кіностудії імені Олександра Довженка — збережений, відреставрований, і тепер знову відкритий для нового покоління глядачів. Це треба дивитися не вдома, не на екрані телефона. Це — для великого екрана. Для темної зали, де кожен звук, кожен колір, кожен рух стає чистим мистецтвом.

«Тіні забутих предків» Параджанова є поетичною драмою, екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Знята стрічка на кіностудії імені Олександра Довженка в 1964 році.

Цей фільм здобув світову славу. Його показували на кінофестивалях у Венеції, Локарно, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні.