5 українських фільмів увійшли до програми Міжнародного кінофестивалю у Болгарії

Українські стрічки увійшли до програми Софійського міжнародного кінофестивалю, який триватиме з 13 до 31 березня в Болгарії.

5 українських стрічок покажуть на Софійському кінофестивалі

З 13 по 31 березня у Софії, Болгарія проходить Софійський міжнародний кінофестиваль (Sofia International Film Festival), що є одним з провідних заходів Східної Європи. Пʼять українських фільмів потрапили до програми фестивалю:

"Край ріки", режисер Василь Барков;

"Редакція", режисер Роман Бондарчук;

"Мирні люди", режисерка Оксана Карпович;

"Реал", режисер Олег Сенцов;

"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна.

Драма "Край ріки" розповідає про болгарина Христофора, який разом зі своїм другом Теодором потрапляє в "українську Венецію". Опісля певних подій його починають підозрювати в ненавмисному вбивстві дев’ятирічного хлопчика. Як ідеться в описі фільму, перебуваючи під слідством, головний герой змушений залишитися у Вилковому, де знаходить не тільки роботу і починає нове життя серед старовірів-липован, а й зустрічає своє справжнє кохання.

​​Сюжет фільму "Редакція" розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. У його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. На носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

"Мирні люди" — документальна стрічка, створена на основі радіоперехоплень розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості. "Мирні люди" — це свого роду історія вторгнення з погляду окупантів, їхні голоси у цій війні. Голоси пересічних росіян, які насправді лише дуже умовно жертви обставин. Бо переважна більшість цих людей не відчуває жодного каяття за вчинене та хоч якоїсь емпатії до людей, чиє життя вони зруйнували. Російські загарбники люблять своїх дружин і дітей, хочуть потішити їх подарунками, грабуючи місцеві українські домівки, порівнюють добробут українців із власним, не хочуть помирати, скаржаться на своїх командирів та труднощі, але не говорять про те, що після них залишається випалена земля.

"Реал" українського режисера і військового Олега Сенцова показує події важкого бою під час контрнаступу. "Реал" — це назва позиції, яку українські бійці намагалися захопити. Режисер поділився, що кадри, які стали стрічкою, були зняті випадково. В один момент, пригадує Сенцов, їхнє авто підбили. Тоді він перевіряв свій шолом, і камера GoPro ввімкнулася випадково і зняла ці півтори години відео. У фільмі вони ведуть перемовини з траншеї з позицією "Реал". "Це був дуже важкий бій. Наша бригада зазнала великих втрат. Переважно з моєї роти й з іншої роти хлопці загинули", — розповів Сенцов.

"Медовий місяць" – це психологічна драма, що досліджує питання людської близькості в умовах війни. У центрі сюжету — історія 30-річних закоханих Тараса й Олі, які опиняються в окупації у щойно придбаній квартирі на Київщині. Без зв’язку, електрики й води вони опиняються у пастці не лише ворога, а й власних глибинних страхів.

Також у фестивальну програму увійшла стрічка, створена у копродукції з Україною, "Після дощу: викрадені Путіним діти повертаються додому" режисерки Сари Маккарті.