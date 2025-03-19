5 украинских фильмов вошли в программу Международного кинофестиваля в Болгарии
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5 украинских фильмов вошли в программу Международного кинофестиваля в Болгарии

Редакция
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Источник:  Госкино

Украинские ленты вошли в программу Софийского международного кинофестиваля, который продлится с 13 по 31 марта в Болгарии.

Главные тезисы

  • Выбранные украинские фильмы разнообразны по жанрам и тематике, включая драмы, документальные ленты и психологическую драму.
  • Фильмы отражают различные аспекты войны и оккупации, касающиеся коррупции, фейковых новостей, повседневной жизни оккупантов и тяжелых боевых событий.
  • Украинские картины несут важные социальные и политические послания, обращая внимание зрителей на сложные реалии современной реальности.

5 украинских лент покажут на Софийском кинофестивале

С 13 по 31 марта в Софии, Болгария проходит Софийский международный кинофестиваль (Sofia International Film Festival), являющийся одним из ведущих мероприятий Восточной Европы. Пять украинских фильмов попали в программу фестиваля:

  • "Край реки", режиссер Василий Барков;

  • "Редакция", режиссер Роман Бондарчук;

  • "Мирные люди", режиссер Оксана Карпович;

  • "Реал", режиссер Олег Сенцов;

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная.

Драма "Край реки" рассказывает о болгарине Христофоре, который вместе со своим другом Теодором попадает в "украинскую Венецию". После определенных событий его начинают подозревать в нечаянном убийстве девятилетнего мальчика. Как говорится в описании фильма, находясь под следствием, главный герой вынужден остаться в Вилковом, где обретает не только работу и начинает новую жизнь среди староверов-липован, но и встречает свою настоящую любовь.

‚Сюжет фильма "Редакция" разворачивается в южном городке Херсонской области. Ученый естественного музея Юра становится свидетелем умышленного поджога леса. В его руках оказываются доказательства, что они могут изменить ход событий. Стремясь рассказать правду о лесных пожарах, он начинает работать в редакции местной газеты. Однако в то же время оказывается в водовороте фейковых новостей и коррупционных схем. На носу выборы мэра, и главный кандидат раздает предвыборные обещания, несмотря на то, что находится в коме.

"Мирные люди" — документальная лента, созданная на основе радиоперехватов разговоров российских кафиров с семьями, иллюстрирующая их обыденное отношение к жестокости. "Мирные люди" — это своего рода история вторжения с точки зрения окупантов, их голоса в этой войне. Голоса рядовых россиян, которые на самом деле только очень условно жертвы обстоятельств. Ибо подавляющее большинство этих людей не испытывают никакого раскаяния за совершенное и хоть какую-то эмпатию к людям, чью жизнь они разрушили. Российские захватчики любят своих жен и детей, хотят порадовать их подарками, грабя местные украинские дома, сравнивают благосостояние украинцев с собственным, не хотят умирать, жалуются на своих командиров и трудности, но не говорят о том, что после них остается выжженная земля.

"Реал" украинского режиссера и военного Олега Сенцова показывает события тяжелого сражения во время контрнаступления. "Реал" — это название позиции, которую украинские бойцы пытались захватить. Режиссер поделился, что ставшие лентой кадры были сняты случайно. В один момент, помнит Сенцов, их авто подвели. Тогда он проверял свой шлем, и камера GoPro включилась случайно и сняла эти полтора часа видео. В фильме они ведут переговоры по траншее с позицией "Реал". "Это было очень тяжелое сражение. Наша бригада понесла большие потери. Преимущественно из моей роты и из другой роты ребята погибли", — рассказал Сенцов.

"Медовый месяц" — это психологическая драма, исследующая вопросы человеческой близости в условиях войны. В центре сюжета — история 30-летних влюбленных Тараса и Оли, которые оказываются в оккупации в только что приобретенной квартире на Киевщине. Без связи, электричества и воды они оказываются в ловушке не только врага, но и собственных глубинных страхов.

Также в фестивальную программу вошла лента, созданная в копродукции с Украиной, "После дождя: похищенные Путиным дети возвращаются домой" режиссера Сары Маккарти.

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