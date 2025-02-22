В Праге показали фильм "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей

21 февраля в столице Чехии Праге состоялся показ документального фильма "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей, какой создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA. На мероприятии присутствовали маленькие украинцы Кира и Максим, которых удалось вернуть из РФ на Родину.
Главные тезисы
- В Праге прошел показ фильма "Истерзанное детство" о похищении украинских детей Россией.
- Мероприятие посетили послы и дипломаты из 32 стран, которые выразили свою поддержку Украине и призвали к участию в международной коалиции по возвращению похищенных детей.
- В ходе анонса фильма украинский посол обратился к международному сообществу с требованием справедливости и ответственности за военные преступления, совершенные Россией.
В Праге показали фильм "Истерзанное детство"
Мероприятие прошло при организации Посольства Украины в сотрудничестве с Посольством Испании в Институте Сервантеса.
Послы и дипломаты из 32 стран просмотрели фильм.
Мероприятие началось со вступительного слова Посла Украины Василия Зварыча, Посла Испании Марии Перес Санчес-Лаулье и правительственного уполномоченного Чехии по восстановлению Украины Томаша Копечного.
Василий Зварыч обратился к собравшимся и привел ужасную статистику по количеству убитых и похищенных Россией украинских детей.
Зварыч отметил, что справедливость должна победить, а международное сотрудничество в этом вопросе имеет значение.
После показа фильма с гостями пообщалась Елена Скрипко, психолог, национальный технический координатор по вопросам детей и вооруженных конфликтов / руководитель Секретариата Межведомственной группы по вопросам дети и вооруженных конфликтов, а также Кира и Максим.
Они прибыли в Прагу в рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.
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