В Праге показали фильм "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей

21 февраля в столице Чехии Праге состоялся показ документального фильма "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей, какой создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA. На мероприятии присутствовали маленькие украинцы Кира и Максим, которых удалось вернуть из РФ на Родину.

В Праге показали фильм "Истерзанное детство"

Мероприятие прошло при организации Посольства Украины в сотрудничестве с Посольством Испании в Институте Сервантеса.

Послы и дипломаты из 32 стран просмотрели фильм.

Мероприятие началось со вступительного слова Посла Украины Василия Зварыча, Посла Испании Марии Перес Санчес-Лаулье и правительственного уполномоченного Чехии по восстановлению Украины Томаша Копечного.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч

Василий Зварыч обратился к собравшимся и привел ужасную статистику по количеству убитых и похищенных Россией украинских детей.

Россия совершает преступления против человечества, это геноцид. Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львово-Беловой, которые несут ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации детей и незаконного перемещения детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Василий Зварыч Посол Украины в Чехии

Зварыч отметил, что справедливость должна победить, а международное сотрудничество в этом вопросе имеет значение.

В международную коалицию по возвращению украинских детей Bring Kids Back UA уже входит 41 страна и Совет Европы. Я хочу обратиться ко всем странам, которые еще не присоединились к этой коалиции, сделать это. Спасая детей, мы спасаем мир. Украина не остановится, пока не вернет каждого ребенка. Поделиться

После показа фильма с гостями пообщалась Елена Скрипко, психолог, национальный технический координатор по вопросам детей и вооруженных конфликтов / руководитель Секретариата Межведомственной группы по вопросам дети и вооруженных конфликтов, а также Кира и Максим.

Кира и Максим

Они прибыли в Прагу в рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.