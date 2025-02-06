Показ фильма «Истерзанное детство» о похищенных Россией украинских детях прошел в столице Ботсваны

Фильм "Истерзанное детство" показали в Ботсване

5 февраля в столице Ботсваны Габороне, в Национальном Университете страны состоялся показ документального фильма "Истерзанное детство".

Лента о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях была создана в 2023 году.

Показа фильма "Истерзанное детство" в Ботсване

Что происходит, когда ребенка вырывают из дома и против его воли переписывают его будущее? Похищение Россией украинских детей — большая несправедливость, которую мир не может игнорировать. — говорилось в анонсе фильма от Посольства Украины в Республике Ботсвана.

После окончания фильма прошла панельная дискуссия с украинской Омбудсменкой по правам ребенка и детской реабилитации Дарией Герасимчук, послами, профессорами университета, членами SRC и состоялся торжественный прием.

В прошлый вечер Посла А. Броченин и О. Сивак имели честь приветствовать Омбудсмена Украины по правам детей и реабилитации Д. Герасимчук. С 2022 г. Россия использовала депортацию украинских детей как оружие ведения войны. Д. Герасимчук приехала вместе с Иваном и Владиславом, двоих юношей похитили и удерживали в плену в России, сообщили в посольстве Франции в Республике Ботсвана.

Коллеги из других Посольств (Канада, Великобритания, ЕС, Япония, США) также посетили это важное мероприятие, в целом выразив поддержку Украине. Хотя Иван и Владислав смогли вернуться в Украину после месяцев плена, еще тысячи детей остаются заложниками России и международное сообщество не забудет о них.

Документальная лента "Истерзанное детство" — это исследование текущей ситуации и доказательная база похищения украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины. В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Проект «Истерзанное детство» документирует показания детей о военных преступлениях РФ против украинского народа.

Проект создан при участии и содействии: