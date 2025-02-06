Показ фильма «Истерзанное детство» о похищенных Россией украинских детях прошел в столице Ботсваны

5 февраля в столице Ботсваны Габороне, в Национальном Университете страны состоялся показ документального фильма "Истерзанное детство" украинского независимого медиа и видеопродакшена Online.UA.
Лента была показана в рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA впервые на африканском континенте.
Главные тезисы
- Показ фильма «Истерзанное детство» в столице Ботсваны был частью информационной кампании «Похищенные голоса» и плана Bring Kids Back UA.
- Фильм разоблачает проблему похищенных Россией украинских детей и вызывает общественное внимание к этой несправедливости.
- Панельная дискуссия с Омбудсменом Украины уделила внимание важности возвращения детей на родину и решения проблемы их похищения.
- «Истерзанное детство» документирует истории детей, попавших в плен или увезенных в Россию, и ставит акцент на необходимости международной поддержки.
- Участие представителей различных стран и международных организаций на мероприятии подчеркнуло значимость проблемы похищения украинских детей и ее влияние на международное сообщество.
Фильм "Истерзанное детство" показали в Ботсване
5 февраля в столице Ботсваны Габороне, в Национальном Университете страны состоялся показ документального фильма "Истерзанное детство".
Лента о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях была создана в 2023 году.
Что происходит, когда ребенка вырывают из дома и против его воли переписывают его будущее? Похищение Россией украинских детей — большая несправедливость, которую мир не может игнорировать. — говорилось в анонсе фильма от Посольства Украины в Республике Ботсвана.
После окончания фильма прошла панельная дискуссия с украинской Омбудсменкой по правам ребенка и детской реабилитации Дарией Герасимчук, послами, профессорами университета, членами SRC и состоялся торжественный прием.
В прошлый вечер Посла А. Броченин и О. Сивак имели честь приветствовать Омбудсмена Украины по правам детей и реабилитации Д. Герасимчук. С 2022 г. Россия использовала депортацию украинских детей как оружие ведения войны. Д. Герасимчук приехала вместе с Иваном и Владиславом, двоих юношей похитили и удерживали в плену в России, сообщили в посольстве Франции в Республике Ботсвана.
Коллеги из других Посольств (Канада, Великобритания, ЕС, Япония, США) также посетили это важное мероприятие, в целом выразив поддержку Украине. Хотя Иван и Владислав смогли вернуться в Украину после месяцев плена, еще тысячи детей остаются заложниками России и международное сообщество не забудет о них.
Документальная лента "Истерзанное детство" — это исследование текущей ситуации и доказательная база похищения украинских детей Россией с временно оккупированных территорий Украины. В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Проект «Истерзанное детство» документирует показания детей о военных преступлениях РФ против украинского народа.
Проект создан при участии и содействии:
Дарьи Герасимчук, советнице-уполномоченному Президенту Украины по правам ребенка и детской реабилитации, координатору портала “Дети войны”
Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Дмитрия Лубинца, уполномоченного ВРУ по правам человека
Павла Латушко, заместителя руководителя Объединенного Переходного Кабинета, руководителя Народного Антикризисного Управления
Елены Вихрь, представительницы Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека
Дмитрия Каплуна, руководителя офиса Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции
Сергея Нежинского, заместителя министра социальной политики по евроинтеграции (2019-2020), советника Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции
Научно-практического центра нейропсихологии и психосоматики медицинского центра Deva Clinique
Благотворительного фонда "Save Ukraine"
Центра прав человека ZMINA
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