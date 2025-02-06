Показ фільму «Понівечене дитинство» про викрадених Росією українських дітей пройшов у столиці Ботсвани

5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство” українського незалежного медіа та відеопродакшену Online.UA.
Стрічку було показано у межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вперше на африканському континенті.
Головні тези:
- Фільм «Понівечене дитинство» викриває проблему викрадених українських дітей Росією.
- Показ стрічки у столиці Ботсвани став частиною глобальної інформаційної кампанії Bring Kids Back UA.
- Документальна стрічка є свідченням українських дітей про воєнні злочини РФ та потребу повернення дітей на рідну землю.
- Панельна дискусія з участю Омбудсменки України та представників міжнародних посольств підкреслила важливість розв'язання цієї гострої проблеми.
Фільм “Понівечене дитинство” показали у Ботсвані
5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство”.
Стрічку про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей було створено у 2023 році.
Що відбувається, коли дитину виривають з дому і проти її волі переписують її майбутнє? Викрадення Росією українських дітей є великою несправедливістю, яку світ не може ігнорувати, — йшлося в анонсі фільму від Посольства України у Республіці Ботсвана.
Після закінчення фільму пройшла панельна дискусія з українською Омбудсменкою з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук, послами, професорами університету, членами SRC та відбувся урочистий прийом.
Минулого вечора Амбасадори О. Броченін і О. Сивак мали честь вітати Омбудсмена України з прав дітей та реабілітації Д. Герасимчук. З 2022 року Росія використовувала депортацію українських дітей як зброю ведення війни. Д. Герасимчук приїхала разом з Іваном та Владиславом, двох юнаків викрали та утримували в полоні в Росії, — повідомили у посольстві Франції у Республіці Ботсвана.
Колеги з інших Посольств (Канада, Великобританія, ЄС, Японія, США) також відвідали цей важливий захід, загалом висловивши підтримку Україні. Хоча Іван та Владислав змогли повернутися в Україну після місяців полону, ще тисячі дітей залишаються заручниками Росії, і міжнародна спільнота не забуде про них.
Документальна стрічка “Понівечене дитинство” — це дослідження поточної ситуації та доказова база щодо викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України. У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини РФ проти українського народу.
Проєкт створено за участі та сприяння:
Дарʼї Герасимчук, радниці-уповноваженій Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторці порталу “Діти війни”
Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Дмитра Лубінця, уповноваженого ВРУ з прав людини
Павла Латушка, заступника керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету, керівника Народного Антикризового Управління
Олени Вихор, представниці Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини
Дмитра Каплуна, керівника офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Сергія Ніжинського, заступника міністра соціальної політики з євроінтеграції (2019-2020), радника Віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Науково-практичного центру нейропсихології та психосоматики медичного центру Deva Clinique
Благодійного фонду “Save Ukraine”
Центру прав людини ZMINA
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