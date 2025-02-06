Показ фільму «Понівечене дитинство» про викрадених Росією українських дітей пройшов у столиці Ботсвани

Стрічку було показано у межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вперше на африканському континенті.

5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство” українського незалежного медіа та відеопродакшену Online.UA.

Фільм “Понівечене дитинство” показали у Ботсвані

5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство”.

Стрічку про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей було створено у 2023 році.

Показу фільму “Понівечене дитинство” у Ботсвані

Що відбувається, коли дитину виривають з дому і проти її волі переписують її майбутнє? Викрадення Росією українських дітей є великою несправедливістю, яку світ не може ігнорувати, — йшлося в анонсі фільму від Посольства України у Республіці Ботсвана.

Після закінчення фільму пройшла панельна дискусія з українською Омбудсменкою з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук, послами, професорами університету, членами SRC та відбувся урочистий прийом.

Минулого вечора Амбасадори О. Броченін і О. Сивак мали честь вітати Омбудсмена України з прав дітей та реабілітації Д. Герасимчук. З 2022 року Росія використовувала депортацію українських дітей як зброю ведення війни. Д. Герасимчук приїхала разом з Іваном та Владиславом, двох юнаків викрали та утримували в полоні в Росії, — повідомили у посольстві Франції у Республіці Ботсвана.

Колеги з інших Посольств (Канада, Великобританія, ЄС, Японія, США) також відвідали цей важливий захід, загалом висловивши підтримку Україні. Хоча Іван та Владислав змогли повернутися в Україну після місяців полону, ще тисячі дітей залишаються заручниками Росії, і міжнародна спільнота не забуде про них.

Документальна стрічка “Понівечене дитинство” — це дослідження поточної ситуації та доказова база щодо викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України. У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини РФ проти українського народу.

Проєкт створено за участі та сприяння: