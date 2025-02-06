Показ фільму «Понівечене дитинство» про викрадених Росією українських дітей пройшов у столиці Ботсвани
Категорія
Культура
Дата публікації

Показ фільму «Понівечене дитинство» про викрадених Росією українських дітей пройшов у столиці Ботсвани

Фільм
Джерело:  online.ua

5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство” українського незалежного медіа та відеопродакшену Online.UA.

Стрічку було показано у межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вперше на африканському континенті.

Головні тези:

  • Фільм «Понівечене дитинство» викриває проблему викрадених українських дітей Росією.
  • Показ стрічки у столиці Ботсвани став частиною глобальної інформаційної кампанії Bring Kids Back UA.
  • Документальна стрічка є свідченням українських дітей про воєнні злочини РФ та потребу повернення дітей на рідну землю.
  • Панельна дискусія з участю Омбудсменки України та представників міжнародних посольств підкреслила важливість розв'язання цієї гострої проблеми.

Фільм “Понівечене дитинство” показали у Ботсвані

5 лютого у столиці Ботсвани Габороне, у Національному Університеті країни відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство”.

Стрічку про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей було створено у 2023 році.

Показу фільму “Понівечене дитинство” у Ботсвані

Що відбувається, коли дитину виривають з дому і проти її волі переписують її майбутнє? Викрадення Росією українських дітей є великою несправедливістю, яку світ не може ігнорувати, — йшлося в анонсі фільму від Посольства України у Республіці Ботсвана.

Після закінчення фільму пройшла панельна дискусія з українською Омбудсменкою з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук, послами, професорами університету, членами SRC та відбувся урочистий прийом.

Минулого вечора Амбасадори О. Броченін і О. Сивак мали честь вітати Омбудсмена України з прав дітей та реабілітації Д. Герасимчук. З 2022 року Росія використовувала депортацію українських дітей як зброю ведення війни. Д. Герасимчук приїхала разом з Іваном та Владиславом, двох юнаків викрали та утримували в полоні в Росії, — повідомили у посольстві Франції у Республіці Ботсвана.

Колеги з інших Посольств (Канада, Великобританія, ЄС, Японія, США) також відвідали цей важливий захід, загалом висловивши підтримку Україні. Хоча Іван та Владислав змогли повернутися в Україну після місяців полону, ще тисячі дітей залишаються заручниками Росії, і міжнародна спільнота не забуде про них.

Документальна стрічка “Понівечене дитинство” — це дослідження поточної ситуації та доказова база щодо викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України. У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини РФ проти українського народу.

Проєкт створено за участі та сприяння:

  • Дарʼї Герасимчук, радниці-уповноваженій Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторці порталу “Діти війни”

  • Головного управління розвідки Міністерства оборони України

  • Дмитра Лубінця, уповноваженого ВРУ з прав людини

  • Павла Латушка, заступника керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету, керівника Народного Антикризового Управління

  • Олени Вихор, представниці Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини

  • Дмитра Каплуна, керівника офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  • Сергія Ніжинського, заступника міністра соціальної політики з євроінтеграції (2019-2020), радника Віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  • Науково-практичного центру нейропсихології та психосоматики медичного центру Deva Clinique

  • Благодійного фонду “Save Ukraine”

  • Центру прав людини ZMINA

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Не могли уявити жах, що переживають діти. У Барселоні пройшов показ стрічки "Понівечене дитинство"
Не могли уявити жах, що переживають діти. У Барселоні пройшов показ стрічки "Понівечене дитинство"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Шокуючий фільм. “Понівечене дитинство” про викрадення Росією українських дітей представили Послам країн-членів ЄС в Аргентині
Шокуючий фільм. “Понівечене дитинство” про викрадення Росією українських дітей представили Послам країн-членів ЄС в Аргентині
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська стрічка "Понівечене дитинство" увійшла до програми Фестивалю європейського кіно
Понівечене дитинство

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?