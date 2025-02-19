В Праге покажут фильм "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей

21 февраля в столице Чехии — Праге — состоится показ документальной ленты "Истерзанное детство", которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA. Посмотреть фильм о похищении Россией украинских детей можно будет в Институте Сервантеса с 18:00 до 20:00.

Фильм "Истерзанное детство" покажут в Чехии

Документальный фильм рассказывает истории украинских детей, ставших жертвами похищения российских захватчиков на фоне полномасштабной войны.

В фильме дети и их родители рассказывают собственные истории. Украинские дети находились в плену, часть из них насильно вывозили в так называемые оздоровительные лагеря в России, другие были разведены с родителями.

Команда Online.UA задокументировала показания несовершеннолетних о военных преступлениях России против украинского народа.

Стоит отметить, что показ фильма завершится беседой с украинским психологом, фасилитатором группы, Национальным техническим координатором по вопросам детей и вооруженных конфликтов/главой Секретариата Межведомственной группы по вопросам детей и вооруженных конфликтов Еленой Скрипко и двумя детьми, которые были похищены Россией и возвращены в Украину.

В частности, своей историей поделится Кира. 17 марта 2022 года ее отец погиб во время взрыва. Затем Кира и другие обитатели ее дома некоторое время прятались в подвале.

25 марта они решили пешком уйти из Мариуполя, но на выезде из города натолкнулись на заминирование. Кира и еще один ребенок получили ранения. Украинские военные оказали им первую медицинскую помощь.

Позже девушек на транспорте отвезли в деревню Мангуш, где дислоцировались российские военные. Затем российские войска депортировали девушек в Донецк. В Мариуполе с женой был и дед Киры — Александр, но ему удалось бежать и переехать в Черновцы. Все время он искал внучку.

15 апреля ему позвонила по телефону вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и сообщила, что он может приехать на оккупированную территорию за ней через Россию. К этому присоединились офис Президента, Красный Крест, представители Ватикана.

Также зрители смогут узнать историю Влада. Во время восьмимесячного заключения в лагерях на оккупированных территориях Херсона и Крыма он стал жертвой психологического и физического насилия.