У Празі покажуть фільм "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей

21 лютого у столиці Чехії — Празі — відбудеться показ документальної стрічки “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA. Переглянути фільм про викрадення Росією українських дітей можна буде в Інституті Сервантеса з 18:00 до 20:00.

Стрічку "Понівечене дитинство" покажуть у Чехії

Документальний фільм розповідає історії українських дітей, які стали жертвами викрадення російських загарбників на тлі повномасштабної війни.

У стрічці діти та їхні батьки розповідають власні історії. Українські діти перебували в полоні, частину з них силоміць вивозили до так званих оздоровчих таборів у Росії, інші були розлучені з батьками.

Команда Online.UA задокументувала свідчення неповнолітніх про військові злочини Росії проти українського народу.

Варто зазначити, що показ фільму завершиться бесідою з українським психологом, фасилітатором групи, Національним технічним координатором з питань дітей та збройних конфліктів/головою Секретаріату Міжвідомчої групи з питань дітей та збройних конфліктів Оленою Скрипко та двома дітьми, які були викрадені Росією та повернуті в Україну.

Зокрема своєю історією поділиться Кіра. 17 березня 2022 року її батько загинув під час вибуху. Потім Кіра та інші мешканці її будинку деякий час ховалися в підвалі.

25 березня вони вирішили пішки піти з Маріуполя, але на виїзді з міста натрапили на замінування. Кіра та ще одна дитина отримали поранення. Українські військові надали їм першу медичну допомогу.

Пізніше дівчат на транспорті відвезли до села Мангуш, де дислокувалися російські військові. Потім російські війська депортували дівчат до Донецька. У Маріуполі з дружиною був і дід Кіри — Олександр, але йому вдалося втекти і переїхати до Чернівців. Весь час він шукав онучку.

15 квітня йому зателефонувала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук і повідомила, що він може приїхати на окуповану територію за нею через Росію. До цього долучилися Офіс Президента, Червоний Хрест, представники Ватикану.

Також глядачі зможуть дізнатися історію Влада. Під час восьмимісячного ув’язнення в таборах на окупованих територіях Херсонщини та Криму він став жертвою психологічного та фізичного насильства.