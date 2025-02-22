У Празі показали фільм "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей

21 лютого у столиці Чехії Празі відбувся показ документального фільму "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей, який створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA. На заході були присутні маленькі українці Кіра та Максим, яких вдалося повернути з РФ на Батьківщину.

У Празі показали фільм "Понівечене дитинство"

Захід відбувся за організації Посольства України у співпраці з Посольством Іспанії в Інституті Сервантеса.

Посли та дипломати з 32 країн переглянули стрічку.

Захід розпочався зі вступного слова Посла України Василя Зварича, Посла Іспанії Марії Перес Санчес-Лаульє та Урядового уповноваженого Чехії з відновлення України Томаша Копечного.

Посол України в Чехії Василь Зварич

Василь Зварич звернувся до присутніх та навів жахливу статистику щодо кількості вбитих та викрадених Росією українських дітей.

Росія вчиняє злочини проти людства, це геноцид. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, які несуть відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії. Василь Зварич Посол України в Чехії

Зварич зазначив, що справедливість має перемогти, а міжнародна співпраця у цьому питанні має значення.

До міжнародної коаліції з повернення українських дітей Bring Kids Back UA вже входить 41 країна та Рада Європи. Я хочу звернутися до всіх країн, які ще не приєдналися до цієї коаліції — зробити це. Рятуючи дітей — ми рятуємо світ. Україна не зупиниться, доки не поверне кожну дитину. Поширити

Після показу стрічки з гостями поспілкувалась Олена Скрипко, психолог, національний технічний координатор з питань дітей та збройних конфліктів/ керівник Секретаріату Міжвідомчої групи з питань діти та збройних конфліктів, а також Кіра та Максим.

Кіра і Максим

Вони прибули до Праги у межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.