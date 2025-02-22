У Празі показали фільм "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей

21 лютого у столиці Чехії Празі відбувся показ документального фільму "Понівечене дитинство" про викрадення Росією українських дітей, який створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA. На заході були присутні маленькі українці Кіра та Максим, яких вдалося повернути з РФ на Батьківщину.
Головні тези:
- У Празі відбувся показ документального фільму “Понівечене дитинство” про викрадення українських дітей Росією.
- На заході були присутні маленькі українці, яких вдалося повернути з РФ на Батьківщину.
- Міжнародна спільнота висловила підтримку Україні та закликала до участі в міжнародній коаліції з повернення викрадених дітей.
У Празі показали фільм "Понівечене дитинство"
Захід відбувся за організації Посольства України у співпраці з Посольством Іспанії в Інституті Сервантеса.
Посли та дипломати з 32 країн переглянули стрічку.
Захід розпочався зі вступного слова Посла України Василя Зварича, Посла Іспанії Марії Перес Санчес-Лаульє та Урядового уповноваженого Чехії з відновлення України Томаша Копечного.
Василь Зварич звернувся до присутніх та навів жахливу статистику щодо кількості вбитих та викрадених Росією українських дітей.
Зварич зазначив, що справедливість має перемогти, а міжнародна співпраця у цьому питанні має значення.
Після показу стрічки з гостями поспілкувалась Олена Скрипко, психолог, національний технічний координатор з питань дітей та збройних конфліктів/ керівник Секретаріату Міжвідомчої групи з питань діти та збройних конфліктів, а також Кіра та Максим.
Вони прибули до Праги у межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-