На фестивалі російського кіно у Франції показали "Тіні забутих предків". Посольство України протестує

У Парижі та Таверні проходить фестиваль російського кіно (Festival du film russe), де показали фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Посольство України розкритикувало таке рішення.

Росіяни присвоїли фільм Параджанова "Тіні забутих предків"

На сайті фестивалю російського кіно повідомляється про показ фільму, водночас вказано, що його виготовили на студії Довженка в Києві.

Фестиваль проводять вже вдесяте, цьогоріч його присвятили померлому російському політику Олексію Навальному.

Захід організовує асоціація "Інша Росія". З 7 до 12 березня покази відбувалися у Парижі, а з 12 до 17 — у Таверні

"Тіні забутих предків" — це фільм режисера Сергія Параджанова 1964 року, який він зняв на базі кіностудії імені Олександра Довженка за однойменною повістю українського письменника Михайла Коцюбинського.

На сайті Параджанова називають "вірменином із Грузії, вишколений у Москві, щоб відродити зниклий український світ".

Реакція Посольства України у Франції

Укрінформ повідомляє, що Посольство України у Франції звернулось до компетентних владних інституцій країни, зокрема до міністерства культури, щодо кричущого випадку привласнення фільму.

Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль «російського фільму» спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними, — заявили кореспонденту Укрінформу в українському посольстві. Поширити

Дипломати наголосили, що йдеться випадок культурної апропріації, тож просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.