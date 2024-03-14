На фестивале российского кино во Франции показали "Тени забытых предков". Посольство Украины протестует

В Париже и Таверне проходит фестиваль российского кино (Festival du film russe), где показали фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Посольство Украины раскритиковало такое решение.

Россияне присвоили фильм Параджанова "Тени забытых предков"

На сайте фестиваля российского кино сообщается о показе фильма, в то же время указано, что его изготовили на студии Довженко в Киеве.

Фестиваль проводят уже в десятый раз, в этом году его посвятили умершему российскому политику Алексею Навальному.

Мероприятие организует ассоциация "Другая Россия". С 7 по 12 марта показы проходили в Париже, а с 12 по 17 — в Таверне.

"Тени забытых предков" — это фильм режиссера Сергея Параджанова 1964 года, который он снял на базе киностудии имени Александра Довженко по одноименной повести украинского писателя Михаила Коцюбинского.

На сайте Параджанова называют "армянином из Грузии, вышколенным в Москве, чтобы возродить пропавший украинский мир".

Реакция Посольства Украины во Франции

Укринформ сообщает, что Посольство Украины во Франции обратилось в компетентные властные институты страны, в частности в министерство культуры, в отношении вопиющего случая присвоения фильма.

Культура продолжает цинично употребляться для легитимизации русской злости. Известно, что годами этот фестиваль российского фильма опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными, — заявили корреспонденту Укринформа в украинском посольстве. Поделиться

Дипломаты подчеркнули, что речь идет о культурной апроприации, поэтому просят французские власти разобраться с ситуацией и восстановить справедливость.