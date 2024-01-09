Режиссера Сергея Параджанова реабилитировали спустя 50 лет после судилища в СССР

Национальная комиссия по реабилитации в декабре 2023 года реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова. Советская власть обвиняла его в “украинском национализме и гомосексуализме” и осудила на 5 лет лагерей строгого режима.

Сергея Параджанова реабилитировали

О реабилитации режиссера сообщил глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович.

Полвека прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино. Поделиться

Нацкомиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося кинорежиссера-армянина, который родился в Тбилиси и сидел в тюрьме за украинский национализм.

В решении Нацкомиссии говорится, что после подробного анализа уголовного дела режиссера и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения Сергея Параджанова.

Дробович добавил, что рассмотрение дела поддержали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Юридическая реабилитация Сергея Параджанова – это действительно незаурядное и знаковое событие. Она является очередным свидетельством тезиса о том, что добро и справедливость наконец-то побеждают, пусть даже в стратегической перспективе. Все жертвы коммунистического тоталитарного режима, как и любого тоталитарного режима, имеют право и возможность восстановиться в достоинстве и правде. Очень вдохновляет, что эта реабилитация состоялась как раз к летнему юбилею со дня рождения Сергея Параджанова, — отметил Дробович. Поделиться

В чем обвиняли Параджанова

В 1960-х Параджанов вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры протестовал против политических арестов в Украине, обращался в высшие партийные и государственные органы.

В марте 1973 г. Параджанова арестовали в Киеве и приговорили к пятилетнему заключению за гомосексуальность, хотя в обвинительном приговоре были статьи и «за спекуляцию», и «за украинский национализм».

Был освобожден в 1977 году благодаря международной кампании протеста (обращение подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони).

Дальше режиссеру запретили жить в Украине.