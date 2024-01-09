Режиссера Сергея Параджанова реабилитировали спустя 50 лет после судилища в СССР

Национальная комиссия по реабилитации в декабре 2023 года реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова. Советская власть обвиняла его в “украинском национализме и гомосексуализме” и осудила на 5 лет лагерей строгого режима.
Сергея Параджанова реабилитировали
О реабилитации режиссера сообщил глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович.
Нацкомиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти реабилитировала выдающегося кинорежиссера-армянина, который родился в Тбилиси и сидел в тюрьме за украинский национализм.
В решении Нацкомиссии говорится, что после подробного анализа уголовного дела режиссера и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения Сергея Параджанова.
Дробович добавил, что рассмотрение дела поддержали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности Украинский Хельсинкский союз по правам человека.
В чем обвиняли Параджанова
В 1960-х Параджанов вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры протестовал против политических арестов в Украине, обращался в высшие партийные и государственные органы.
В марте 1973 г. Параджанова арестовали в Киеве и приговорили к пятилетнему заключению за гомосексуальность, хотя в обвинительном приговоре были статьи и «за спекуляцию», и «за украинский национализм».
Был освобожден в 1977 году благодаря международной кампании протеста (обращение подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони).
Дальше режиссеру запретили жить в Украине.
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