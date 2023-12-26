Традицию Щедрого вечера признали нематериальным культурным наследием Украины
Категория
Культура
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Традицию Щедрого вечера признали нематериальным культурным наследием Украины

МКИП
Щедрый вечер
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Министерство культуры и информационной политики включило «Традиции Щедрого вечера в Украине» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины

Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции Щедрого вечера Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.

Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями в дохристианские времена и включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: «водить козу», Маланку, щедровать.

Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Наша цель — доказать миру, что у мелодии «Carol of the Bells» действительно чисто украинское «гражданство». Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой список — это его включение в национальный список объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие — важный шаг к мировому признанию.

Новогодние празднования в Украине как нематериальное наследие

МКИП уже внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины 88 элементов, среди них и те, которые касаются новогоднего цикла празднований:

  • Традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области,

  • Традиция поздравления Василиев в селе Липовка Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области,

  • Создание объемной сферической рождественской звезды села Мацковичи.

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