Традицию Щедрого вечера признали нематериальным культурным наследием Украины

Министерство культуры и информационной политики включило «Традиции Щедрого вечера в Украине» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины

Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции Щедрого вечера Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.

Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями в дохристианские времена и включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: «водить козу», Маланку, щедровать. Поделиться

Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Наша цель — доказать миру, что у мелодии «Carol of the Bells» действительно чисто украинское «гражданство». Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой список — это его включение в национальный список объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие — важный шаг к мировому признанию. Поделиться

Новогодние празднования в Украине как нематериальное наследие

МКИП уже внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины 88 элементов, среди них и те, которые касаются новогоднего цикла празднований: