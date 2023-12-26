Традицию Щедрого вечера признали нематериальным культурным наследием Украины

Министерство культуры и информационной политики включило «Традиции Щедрого вечера в Украине» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины
Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции Щедрого вечера Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.
Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Новогодние празднования в Украине как нематериальное наследие
МКИП уже внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины 88 элементов, среди них и те, которые касаются новогоднего цикла празднований:
Традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области,
Традиция поздравления Василиев в селе Липовка Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области,
Создание объемной сферической рождественской звезды села Мацковичи.
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