Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Міністерство культури та інформаційної політики включило «Традиції Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Традиції Щедрого вечора стали нематеріальної культурною спадщиною України

Дослідниця традицій української культури Марина Соботюк зазначає, що традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів.

Традиція має довгу історію, йдучи своїми корінням з дохристиянських часів і включає в себе 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: «водити козу», Маланку, щедрувати. Поширити

Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що українські науковці та експерти працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Наша мета — довести світові, що мелодія «Carol of the Bells» має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового Списку — це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання. Поширити

Новорічні святкування в Україні як нематеріальна спадщина

МКІП вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед них є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань: