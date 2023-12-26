Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Міністерство культури та інформаційної політики включило «Традиції Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Традиції Щедрого вечора стали нематеріальної культурною спадщиною України
Дослідниця традицій української культури Марина Соботюк зазначає, що традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів.
Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що українські науковці та експерти працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
Новорічні святкування в Україні як нематеріальна спадщина
МКІП вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед них є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань:
Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області,
Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області,
Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.
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