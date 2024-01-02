Неизвестные в Лиссабоне разрисовали бюст Шевченко буквой Z — фото
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Неизвестные в Лиссабоне разрисовали бюст Шевченко буквой Z — фото

Бюст Шевченку
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Источник:  online.ua

В столице Португалии Лиссабоне неизвестные в канун Нового года нарисовали на памятнике Тарасу Шевченко символ российского вторжения в Украину – букву Z.

Неизвестные нарисовали Z на бюсте Шевченко

Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил, что россияне решили нанести масштабный удар по украинским и историческим духовным ценностям.

Символами российского вторжения расписали не только бюст поэта, но и пояснительные таблички.

Бюст от краски оперативно отчистила семья украинцев из Алгарве.

Z-символика в Европе: что известно

В сентябре 2022 года буква «Z» была нанесена на 1000-летний кафедральный собор и на древнеримскую стену в испанском городе Барселона, а также на Кельнский собор в Германии.

В Барселоне неизвестные рисовали букву Z также вблизи мест помощи украинским беженцам.

В октябре 2022 года в немецком Гамбурге оштрафовали 62-летнего водителя, который на стекло своего авто прикрепил символ "Z".

В марте 2023 г. в Германии оштрафовали немца российского происхождения на 1500 евро за то, что он пришел на работу в футболке с буквой "Z".

Ряд стран запретил использование этого символа: Молдова, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, несколько земель Германии, Украина, Кыргызстан.

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