Невідомі у Лісабоні розмалювали погруддя Шевченка літерою Z — фото
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Невідомі у Лісабоні розмалювали погруддя Шевченка літерою Z — фото

Погруддя Шеченка
Джерело:  online.ua

У столиці Португалії Лісабоні невідомі напередодні Нового року намалювали на памʼятнику Тарасу Шевченку символ російського вторгнення в Україну – літеру Z.

Невідомі намалювали Z на погрудді Шевченка

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив, що росіяни вирішили завдати масштабного удару по українським і історичним духовним цінностям.

Символами російського вторгнення розписали не лише погруддя поета, а й пояснювальні таблички.

Погруддя від фарби оперативно відчистила родина українців з Алгарве.

Z-символіка у Європі: що відомо

У вересні 2022 року літеру «Z» було нанесено на 1000-річний кафедральний собор і на давньоримську стіну в іспанському місті Барселона, а також на Кельнський собор в Німеччині.

У Барселоні невідомі малювали літеру Z також поблизу місць допомоги українським біженцям.

У жовтні 2022 року у німецькому Гамбурзі оштрафували 62-річного водія, який на скло свого авто прикріпив символ "Z".

У березні 2023 року у Німеччині оштрафували німця російського походження на 1500 євро за те, що він прийшов на роботу у футболці з буквою "Z".

Низка країн заборонила використання цього символу: Молдова, Чехія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, кілька земель Німеччини, Україна, Киргизстан.

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