Український фільм "Ти — космос" переміг на фестивалі Hallucinations Collectives 2025

Українська стірчка режисера Павла Острікова "Ти — космос" перемогла у двох номінаціях французького фестивалю в Ліоні Hallucinations Collectives 2025, отримавши гран-прі конкурсу повнометражних фільмів та приз журі конкурсу повнометражних фільмів".
Головні тези:
- Фільм “Ти — космос” виграв дві нагороди на фестивалі Hallucinations Collectives 2025 у Ліоні.
- Стрічка розповідає історію українського далекобійника-відлюдника, який летить до чорної діри на вантажному космічному кораблі.
- Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі у Торонто, він отримав нагороди на кінофестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та інших.
"Ти — космос" став переможцем фестивалю Hallucinations Collectives 2025
Стрічку показали в межах кінофестивалю в Ліоні 19 квітня в місцевому кінотеатрі. Вона виборола дві нагороди — гран-прі конкурсу повнометражних фільмів та приз журі конкурсу повнометражних фільмів".
Кінофестиваль Hallucinations Collectives тривав з 15 по 21 квітня. Він має на меті відзначити фільми, які є дивними та незвичними, сміливими, тривожними, зокрема експериментальні роботи, дивні історії кохання, шкільний фільм жахів.
Науково-фантастична стрічка "Ти — космос" розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія Мельника, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки.
Головну роль далекобійника Андрія Мельника зіграв Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько, що теж зараз перебуває у лавах Збройних сил України.
Загалом дебютний повнометражний фільм Острікова знімали 7 років.
Дебют фільму відбувся цьогоріч на кінофестивалі у Торонто. Восени 2024 року стрічка здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі — Golden Octopus. А також стала найкращою на фестивалі науково-фантастичного кіно Trieste Science+Fiction Festival. Крім того, вона отримала головні нагороди на науково-фантастичних кінофестивалях в Сіджасі, Трієсті, Парижі.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-