Український фільм "Ти — космос" переміг на фестивалі Hallucinations Collectives 2025
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Український фільм "Ти — космос" переміг на фестивалі Hallucinations Collectives 2025

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Джерело:  Суспільне. Культура

Українська стірчка режисера Павла Острікова "Ти — космос" перемогла у двох номінаціях французького фестивалю в Ліоні Hallucinations Collectives 2025, отримавши гран-прі конкурсу повнометражних фільмів та приз журі конкурсу повнометражних фільмів".

Головні тези:

  • Фільм “Ти — космос” виграв дві нагороди на фестивалі Hallucinations Collectives 2025 у Ліоні.
  • Стрічка розповідає історію українського далекобійника-відлюдника, який летить до чорної діри на вантажному космічному кораблі.
  • Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі у Торонто, він отримав нагороди на кінофестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та інших.

"Ти — космос" став переможцем фестивалю Hallucinations Collectives 2025

Стрічку показали в межах кінофестивалю в Ліоні 19 квітня в місцевому кінотеатрі. Вона виборола дві нагороди — гран-прі конкурсу повнометражних фільмів та приз журі конкурсу повнометражних фільмів".

Кінофестиваль Hallucinations Collectives тривав з 15 по 21 квітня. Він має на меті відзначити фільми, які є дивними та незвичними, сміливими, тривожними, зокрема експериментальні роботи, дивні історії кохання, шкільний фільм жахів.

Науково-фантастична стрічка "Ти — космос" розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія Мельника, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки.

Але Земля вибухає і він залишається чи не єдиним живим у Всесвіті. Зв'язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному. Подорож триває три роки, під час неї мандрівники закохуються. Головною емоцією фільму є самотність, яка зближує головних героїв.

Головну роль далекобійника Андрія Мельника зіграв Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько, що теж зараз перебуває у лавах Збройних сил України.

Загалом дебютний повнометражний фільм Острікова знімали 7 років.

Дебют фільму відбувся цьогоріч на кінофестивалі у Торонто. Восени 2024 року стрічка здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі — Golden Octopus. А також стала найкращою на фестивалі науково-фантастичного кіно Trieste Science+Fiction Festival. Крім того, вона отримала головні нагороди на науково-фантастичних кінофестивалях в Сіджасі, Трієсті, Парижі.

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