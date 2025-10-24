Украинский фильм "Антарктида" бьет рекорды в прокате

Документальный фильм "Антарктида" тревел-блогера Антона Птушкина стал второй кассовой лентой украинского производства во время полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Фильм “Антарктида” от Антона Птушкина бьет рекорды проката в Украине, заработав более 75 млн грн за 7 недель проката.
- Кинолента рассказывает о путешествии украинского блогера в Антарктиду и жизни на антарктической станции “Академик Вернадский”.
- Фильм стал второй самой кассовой украинской лентой после “Мавки. Лесной песни”.
Фильм Антона Птушкина "Антарктида" заработал в прокате более 75 млн грн
За полтора месяца проката бокс-офис "Антарктиды" составил не менее 75 млн грн. .
Таким образом, кассовые сборы фильма за семь недель проката оценивают в диапазоне от 75 млн грн до 100 млн грн.
Это рекорд для украинского документального кино и второй лучший показатель среди национальных фильмов с начала войны.
Сейчас самой кассовой украинской лентой считается мультфильм "Мавка. Лесная песня", который собрал 156 млн. грн. при бюджете в 187 млн. грн. В то же время, ситуация может измениться, ведь показ "Антарктиды" в кинотеатрах продолжается.
За первые выходные проката бокс-офис "Антарктиды" составил почти 7,2 млн. грн. Это стало самым лучшим показателем среди документальных фильмов в 2025 году.
Предыдущий рекорд также принадлежал Птушкину — в 2024 году его лента "Мы, наши любимцы и война" за первый уикенд собрала 2,3 млн грн.
Антон Птушкин снял свое путешествие в Антарктиду. Путешествие начинается с многодневного пути на исследовательском ледоколе "Ноосфера", которая направляется на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Там, на станции, Птушкин показывает, как живут люди на ледяном континенте и рассказывает о важности климатических исследований, в которых принимает участие и Украина.
