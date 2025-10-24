Украинский фильм "Антарктида" бьет рекорды в прокате
Украинский фильм "Антарктида" бьет рекорды в прокате

"Антарктида"
Документальный фильм "Антарктида" тревел-блогера Антона Птушкина стал второй кассовой лентой украинского производства во время полномасштабной войны.

Главные тезисы

  • Фильм “Антарктида” от Антона Птушкина бьет рекорды проката в Украине, заработав более 75 млн грн за 7 недель проката.
  • Кинолента рассказывает о путешествии украинского блогера в Антарктиду и жизни на антарктической станции “Академик Вернадский”.
  • Фильм стал второй самой кассовой украинской лентой после “Мавки. Лесной песни”.

Фильм Антона Птушкина "Антарктида" заработал в прокате более 75 млн грн

За полтора месяца проката бокс-офис "Антарктиды" составил не менее 75 млн грн. .

Лента Антона Птушкина вышла на большие экраны 4 сентября 2025 года. С тех пор фильм посмотрело около полумиллиона украинцев, о чем свидетельствуют показатели отдельных кинотеатров. К примеру, только в сети Multiplex "Антарктида" собрала более 188 000 зрителей и 36 млн грн.

Таким образом, кассовые сборы фильма за семь недель проката оценивают в диапазоне от 75 млн грн до 100 млн грн.

Это рекорд для украинского документального кино и второй лучший показатель среди национальных фильмов с начала войны.

Сейчас самой кассовой украинской лентой считается мультфильм "Мавка. Лесная песня", который собрал 156 млн. грн. при бюджете в 187 млн. грн. В то же время, ситуация может измениться, ведь показ "Антарктиды" в кинотеатрах продолжается.

За первые выходные проката бокс-офис "Антарктиды" составил почти 7,2 млн. грн. Это стало самым лучшим показателем среди документальных фильмов в 2025 году.

Предыдущий рекорд также принадлежал Птушкину — в 2024 году его лента "Мы, наши любимцы и война" за первый уикенд собрала 2,3 млн грн.

Антон Птушкин снял свое путешествие в Антарктиду. Путешествие начинается с многодневного пути на исследовательском ледоколе "Ноосфера", которая направляется на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Там, на станции, Птушкин показывает, как живут люди на ледяном континенте и рассказывает о важности климатических исследований, в которых принимает участие и Украина.

Безумная океаническая красота волн, неба и айсбергов, снятых в течение 4-дневного хода "Ноосферы", были остроумно обозначены Птушкиным как не "изображение, сгенерированное компьютером". И именно это, вот эта красота, ради которой Птушкин и ехал так далеко — физически на край земли — к самому большому континенту мира, заставляет наше эстетическое существо купаться в удовольствии.

