Трейлер фильма "Серые пчелы" за бестселлером Куркова появился в сети — видео

Фильм "Серые пчелы", рассказывающий о двух друзьях, живущих в "серой зоне" в Донецкой области, их связь с родной землей, которая остается сильным, несмотря на опасность, выйдет в прокат 23 октября.

Трейлер фильма "Серые пчелы" уже в сети

Появился тизер-трейлер фильма "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева.

"Серые пчелы" — это экранизация бестселлера Андрея Куркова, который в первую очередь отмечают за человечность. Произведение вошло в шортлист "Книги года BBC-2018" и список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker. Поделиться

События книги и фильма разворачиваются в Донецкой области, в "серой зоне" АТО. В небольшой деревне без электроэнергии остались жить только два врага детства. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасном месте. Но все рушится, когда в деревне появляется русский снайпер.

После путешествия по Донбассу персонажи и диалоги несколько изменились. Общаясь с жителями сел, близких к тому времени (конец 2021 года) к линии разграничения, я понял насколько для людей важно понятие "дом", — рассказывает режиссер.

Главных героев сыграли Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Киборги. Герои не умирают" и "Собрание ОСМД") и Владимир Ямненко ("Дикое поле"). Для Ямненко это уже не первая роль в кино по мотивам Куркова: он также появился в культовой ленте 1990-х "Приятель покойного".

Режиссером и сценаристом фильма стал Дмитрий Моисеев, автор фильмов "Такие красивые люди" и "Время хризантем". Также в команде продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра, оператор Вадим Ильков ("Вулкан"), художник-постановщик Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежиссер Артем Мостовой (художественный руководитель номинированной на "Эмми" студии). Поделиться

В украинский прокат фильм выйдет с 23 октября.