Трейлер фильма "Серые пчелы" за бестселлером Куркова появился в сети — видео

Фильм "Серые пчелы", рассказывающий о двух друзьях, живущих в "серой зоне" в Донецкой области, их связь с родной землей, которая остается сильным, несмотря на опасность, выйдет в прокат 23 октября.
Главные тезисы
- Фильм “Серые пчелы” — экранизация бестселлера Андрея Куркова, выходит в прокат 23 октября.
- Режиссером фильма является Дмитрий Моисеев, снявший такие фильмы, как “Такие красивые люди” и “Время хризантем”.
- События фильма разворачиваются в “серой зоне” на Донбассе, где живут два врага детства, стремящихся создать островок мира.
Трейлер фильма "Серые пчелы" уже в сети
Появился тизер-трейлер фильма "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева.
События книги и фильма разворачиваются в Донецкой области, в "серой зоне" АТО. В небольшой деревне без электроэнергии остались жить только два врага детства. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасном месте. Но все рушится, когда в деревне появляется русский снайпер.
После путешествия по Донбассу персонажи и диалоги несколько изменились. Общаясь с жителями сел, близких к тому времени (конец 2021 года) к линии разграничения, я понял насколько для людей важно понятие "дом", — рассказывает режиссер.
Главных героев сыграли Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Киборги. Герои не умирают" и "Собрание ОСМД") и Владимир Ямненко ("Дикое поле"). Для Ямненко это уже не первая роль в кино по мотивам Куркова: он также появился в культовой ленте 1990-х "Приятель покойного".
В украинский прокат фильм выйдет с 23 октября.
