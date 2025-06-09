Фильм "2000 метров до Андреевки" Чернова выйдет в украинский прокат — когда именно
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Фильм "2000 метров до Андреевки" Чернова выйдет в украинский прокат — когда именно

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Источник:  Эспрессо

В рамках 22 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в Киеве 7 и 8 июня состоялась украинская премьера документального фильма "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова. В широкий прокат фильм выйдет 28 августа.

Главные тезисы

  • Фильм “2000 метров до Андреевки” Чернова получил признание на международных фестивалях и готовится к выходу в украинский прокат 28 августа.
  • Режиссер Мстислав Чернов представил украинской аудитории новую документалку, рассказывающую о жизни украинских военных в окопах во время контрнаступления.
  • Фильм поражает зрителей эмоциональным изображением военной жизни и вызывает важные размышления о человеческих ценностях в условиях войны.

Фильм "2000 метров до Андреевки" Чернова выйдет в украинский прокат в августе

Режиссер Мстислав Чернов, фильм которого "20 дней в Мариуполе" принес первый "Оскар" для Украины, представил новую ленту в Украине.

Национальная премьера документалки "2000 метров к Андреевке" состоялась 7 и 8 июня в рамках 22-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в Киеве.

Накануне фильм выиграл на двух авторитетных фестивалях. На аккредитованном "Оскаром" международном конкурсе документального кино DocAviv в Израиле фильм получил награду в номинации "Лучший международный документальный фильм". А на польском Millennium Docs Against Gravity "2000 метров к Андреевке" получил Audience Award — "Выбор зрителей".

Когда в мире говорят о том, что Украина должна кому отдать, какую землю нужно забыть, чем нам нужно пожертвовать, мне хочется, чтобы они смотрели этот фильм и помнили две вещи. мира, но будут биться до конца. Это не просто о метрах земли — это о человеческих жизни, — отметил Чернов на Docudays UA, призвав почтить память погибших минутой молчания.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Украинский режиссер

В ближайшее время фильм будет представлен еще на четырех кинофестивалях — Миколайчук OPEN (Черновцы), TIFF в Румынии, на кинофестивале в Карловых Варах и на Sheffield Docs в Великобритании.

В украинский прокат фильм выйдет 28 августа.

"2000 метров до Андреевки" — это вторая полнометражная лента, которую снял украинский режиссер, лауреат премий "Оскар", Пулитцеровской премии, Гильдий режиссеров и продюсеров США, BAFTA и Royal Television Society Television Journalism Awards, журналист Associated Pres.

Лента рассказывает об освобождении села Андреевки под Бахмутом ВСУ и непосредственно Третьей отдельной штурмовой бригадой. Если в "20 дней в Мариуполе" режиссер придал зрителям эмоциональный и болезненный взгляд на первые дни российского вторжения в Украину и его влияние на гражданское население, то в новой ленте Чернов и его коллега — фотограф Associated Press Александр Бабенко — устремляют камеры на украинских военных и поражают изображением жизни в окоп.

В течение тяжелого контрнаступления в 2023 году журналисты следуют за военными Третьей ОДШБр, солдаты которой метр за метром преодолевают узкую посадку, чтобы освободить оккупированное россиянами и окруженное минами село Андреевка.

Как и предыдущая картина, "2000 метров к Андреевке" является частью сотрудничества между FRONTLINE и Associated Press, исследующей российскую войну против Украины.

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