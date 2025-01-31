Украинский режиссер Чернов получил награду кинофестиваля "Санденс"

Украинский военный корреспондент, писатель, режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Санденс" за фильм "2000 метров до Андреевки". Он получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".

Чернов получил награду кинофестиваля "Санденс"

В описании на сайте кинофестиваля говорится, что журналист во время контрнаступления в 2023 году следует за украинским взводом, который должен преодолеть почти 2 км хорошо укрепленного леса и освободить село от российской оккупации.

Но чем дальше они продвигаются разрушенной родиной, тем больше отдают себе отчет, что эта война может никогда не закончиться. Поделиться

Прямой язык индийского сценариста Судип Шарма:

Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Санденс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации.

🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025

Лента "2000 метров до Андреевки" от Чернова, получившего Оскар за свою предыдущую работу — фильм "20 дней в Мариуполе", снята при поддержке AP и PBS Frontline.

Согласно расписанию на сайте фестиваля, фильм можно посмотреть онлайн (с 30 января по 2 февраля) и на спецпоказах для прессы и кинодеятелей (с 29 января по 2 февраля). Поделиться

Что известно о новом фильме Мстислава Чернова

Отмечается, что новый фильм Чернова "2000 метров к Андреевке" рассказывает об освобождении украинскими военными села Андреевка под Бахмутом на Донетчине и проживании украинских военных на линии фронта.

Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.