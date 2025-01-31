Украинский режиссер Чернов получил награду кинофестиваля "Санденс"
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Украинский режиссер Чернов получил награду кинофестиваля "Санденс"

Чернов
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Источник:  online.ua

Украинский военный корреспондент, писатель, режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Санденс" за фильм "2000 метров до Андреевки". Он получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".

Главные тезисы

  • Чернов получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале “Санденс” за фильм “2000 метров до Андреевки”.
  • Фильм рассказывает об освобождении украинскими военными села Андреевка в Донецкой области.
  • Режиссер стремился передать события максимально реалистично и увлекательно для зрителей.

Чернов получил награду кинофестиваля "Санденс"

В описании на сайте кинофестиваля говорится, что журналист во время контрнаступления в 2023 году следует за украинским взводом, который должен преодолеть почти 2 км хорошо укрепленного леса и освободить село от российской оккупации.

Но чем дальше они продвигаются разрушенной родиной, тем больше отдают себе отчет, что эта война может никогда не закончиться.

Прямой язык индийского сценариста Судип Шарма:

Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Санденс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации.

Лента "2000 метров до Андреевки" от Чернова, получившего Оскар за свою предыдущую работу — фильм "20 дней в Мариуполе", снята при поддержке AP и PBS Frontline.

Согласно расписанию на сайте фестиваля, фильм можно посмотреть онлайн (с 30 января по 2 февраля) и на спецпоказах для прессы и кинодеятелей (с 29 января по 2 февраля).

Что известно о новом фильме Мстислава Чернова

Отмечается, что новый фильм Чернова "2000 метров к Андреевке" рассказывает об освобождении украинскими военными села Андреевка под Бахмутом на Донетчине и проживании украинских военных на линии фронта.

Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.

Создание "2000 метров к Андреевке" — это экспериментальный подход. Мы стараемся показать современную войну так, как никто не делал этого до или после. Конечно, есть элементы, которые являются классическими для документального кино, но я также хотел, чтобы история была столь увлекательной, столь реальной, столь экспериментальной для зрителей, чтобы они забыли, что смотрят документальный фильм. А когда они дойдут до конца, когда поймут, что все, что они видели, было реальным, это ударит по ним еще сильнее, — подчеркнул Чернов.

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