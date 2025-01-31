Український режисер Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"
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Український режисер Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"

Чернов
Джерело:  online.ua

Український воєнний кореспондент, письменник, режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки". Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Головні тези:

  • Фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії “Документальне кіно” на кінофестивалі “Санденс”.
  • Стрічка розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка на Донеччині.
  • Режисер Мстислав Чернов намагався реалістично передати події та захопити глядача з перших хвилин перегляду.

Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"

В описі на сайті кінофестивалю йдеться про те, що журналіст під час контрнаступу у 2023 році слідує за українським взводом, який має подолати майже 2 км добре укріпленого лісу та звільнити село від російської окупації.

Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися.

Пряма мова індійського сценариста Судіп Шарма:

Оточене мінами і доступне лише через крихітний клаптик лісу, за який ведуться бої метр за метром, село Андріївка, Україна, лежить у руїнах. Після фільму "20 днів у Маріуполі" (кінофестиваль "Санденс" 2023 року) український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місце, відчайдушної боротьби з Росією за звільнення української нації.

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" від Чернова, який отримав Оскар за свою попередню роботу — фільм "20 днів у Маріуполі", знята за підтримки AP та PBS Frontline.

Згідно з розкладом на сайті фестивалю, стрічку можна подивитися онлайн (з 30 січня по 2 лютого) та на спецпоказах для преси й кінодіячів (з 29 січня по 2 лютого).

Що відомо про новий фільм Мстислава Чернова

Зазначається, що новий фільм Чернова “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка, що під Бахмутом на Донеччині, та прожиття українських військових на лінії фронту.

Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача. 

Створення "2000 метрів до Андріївки" — це експериментальний підхід. Ми намагаємось показати сучасну війну так, як ніхто не робив цього до чи після. Звичайно, є елементи, які є класичними для документального кіно, але я також хотів, щоб історія була настільки захоплюючою, настільки реальною, настільки експериментальною для глядачів, щоб вони забули, що дивляться документальний фільм. А коли вони дійдуть до кінця, коли зрозуміють, що все, що вони тільки бачили, було реальним, це вдарить по них ще сильніше, — підкреслив Чернов.

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