Український режисер Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"

Український воєнний кореспондент, письменник, режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс" за фільм "2000 метрів до Андріївки". Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Чернов отримав нагороду кінофестивалю "Санденс"

В описі на сайті кінофестивалю йдеться про те, що журналіст під час контрнаступу у 2023 році слідує за українським взводом, який має подолати майже 2 км добре укріпленого лісу та звільнити село від російської окупації.

Але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися. Поширити

Пряма мова індійського сценариста Судіп Шарма:

Оточене мінами і доступне лише через крихітний клаптик лісу, за який ведуться бої метр за метром, село Андріївка, Україна, лежить у руїнах. Після фільму "20 днів у Маріуполі" (кінофестиваль "Санденс" 2023 року) український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місце, відчайдушної боротьби з Росією за звільнення української нації.

🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" від Чернова, який отримав Оскар за свою попередню роботу — фільм "20 днів у Маріуполі", знята за підтримки AP та PBS Frontline.

Згідно з розкладом на сайті фестивалю, стрічку можна подивитися онлайн (з 30 січня по 2 лютого) та на спецпоказах для преси й кінодіячів (з 29 січня по 2 лютого). Поширити

Що відомо про новий фільм Мстислава Чернова

Зазначається, що новий фільм Чернова “2000 метрів до Андріївки” розповідає про звільнення українськими військовими села Андріївка, що під Бахмутом на Донеччині, та прожиття українських військових на лінії фронту.

Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача.