Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат — коли саме

У межах 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Києві 7 і 8 червня відбулася українська прем’єра документального фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. У широкий прокат стрічка вийде 28 серпня.
Головні тези:
- Український режисер Мстислав Чернов представив нову документалку “2000 метрів до Андріївки” на Docudays UA, де стрічка отримала нагороду.
- Фільм розповідає про життя українських військових в окопах під час контрнаступу, спрямовуючи камери на боротьбу за звільнення села Андріївка.
- Чернов та його колега, фотограф Associated Press Олександр Бабенко, показують реальну ситуацію на передовій та вражають глядачів емоційним зображенням військового життя.
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат у серпні
Режисер Мстислав Чернов, фільм якого "20 днів у Маріуполі" приніс перший "Оскар" для України, презентував нову стрічку в Україні.
Національна премʼєра документалки "2000 метрів до Андріївки" відбулася 7 і 8 червня в рамках 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Києві.
Напередодні фільм переміг на двох авторитетних фестивалях. На акредитованому "Оскаром" міжнародному конкурсі документального кіно DocAviv в Ізраїлі стрічка отримала нагороду в номінації "Найкращий міжнародний документальний фільм". А на польському Millennium Docs Against Gravity "2000 метрів до Андріївки" здобув Audience Award — "Вибір глядачів".
Найближчим часом фільм буде представлений ще на чотирьох кінофестивалях — Миколайчук OPEN (Чернівці), TIFF у Румунії, на кінофестивалі у Карлових Варах і на Sheffield Docs у Великій Британії.
В український прокат фільм вийде 28 серпня.
"2000 метрів до Андріївки" — це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премій "Оскар", Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів США, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про війну Росії проти України.
Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка.
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