Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат — коли саме

У межах 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Києві 7 і 8 червня відбулася українська прем’єра документального фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. У широкий прокат стрічка вийде 28 серпня.

Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат у серпні

Режисер Мстислав Чернов, фільм якого "20 днів у Маріуполі" приніс перший "Оскар" для України, презентував нову стрічку в Україні.

Національна премʼєра документалки "2000 метрів до Андріївки" відбулася 7 і 8 червня в рамках 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Києві.

Напередодні фільм переміг на двох авторитетних фестивалях. На акредитованому "Оскаром" міжнародному конкурсі документального кіно DocAviv в Ізраїлі стрічка отримала нагороду в номінації "Найкращий міжнародний документальний фільм". А на польському Millennium Docs Against Gravity "2000 метрів до Андріївки" здобув Audience Award — "Вибір глядачів".

Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути, чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі. Перша — українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге — це не розмови про абстрактні метри, десятки тисяч кілометрів. Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі — це про людські життя, — зазначив Чернов на Docudays UA, закликавши вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Мстислав Чернов Український режисер

Найближчим часом фільм буде представлений ще на чотирьох кінофестивалях — Миколайчук OPEN (Чернівці), TIFF у Румунії, на кінофестивалі у Карлових Варах і на Sheffield Docs у Великій Британії.

В український прокат фільм вийде 28 серпня.

"2000 метрів до Андріївки" — це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премій "Оскар", Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів США, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про війну Росії проти України.

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, Третьою окремою штурмовою бригадою. Якщо у "20 днів у Маріуполі" режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега — фотограф Associated Press Олександр Бабенко — спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах. Поширити

Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка.