Трейлер фільму "Сірі бджоли" за бестселером Куркова з'явився у мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Трейлер фільму "Сірі бджоли" за бестселером Куркова з'явився у мережі — відео

"Сірі бджоли"
Джерело:  online.ua

Фільм "Сірі бджоли", що розповідає про двох друзів, які живуть в "сірій зоні" на Донеччини, їхній зв’язок з рідною землею, який залишається сильним попри небезпеку, вийде в прокат 23 жовтня.

Головні тези:

  • Фільм “Сірі бджоли” розповідає про друзів у “сірій зоні” на Донеччині та їх зв'язок з рідною землею.
  • Екранізація бестселера Андрія Куркова підкреслює людяність твору.
  • Головні ролі виконують Віктор Жданов та Володимир Ямненко, а режисером є Дмитро Мойсєєв.

Трейлер фільму "Сірі бджоли" вже у мережі

Зʼявився тизер-трейлер фільму "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсєєва.

"Сірі бджоли" — це екранізація бестселера Андрія Куркова, який насамперед відзначають за людяність. Твір увійшов до шортлиста "Книги року BBC-2018" та списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker.

Події книги й фільму розгортаються на Донеччині, в "сірій зоні" АТО. У невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечній місцині. Але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Після подорожі Донбасом персонажі та діалоги дещо змінилися. Спілкуючись з жителями сіл, близьких на той час (кінець 2021 року) до лінії розмежування, я зрозумів наскільки для людей є вагомим поняття "дім"", — розповідає режисер.

Головних героїв зіграли Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Кіборги. Герої не вмирають" і "Збори ОСББ") та Володимир Ямненко ("Дике поле"). Для Ямненка це вже не перша роль у кіно за мотивами Куркова: він також з’явився у культовій стрічці 1990-х "Приятель небіжчика".

Режисером і сценаристом фільму став Дмитро Мойсєєв, автор фільмів "Такі красиві люди" і "Час хризантем". Також у команді продюсерка "Кіборгів" Іванна Дядюра, оператор Вадим Ільков ("Вулкан"), художник-постановник Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежисер Артем Мостовий (художній керівник номінованої на "Еммі" студії KWA Production) та інші.

В український прокат стрічка вийде з 23 жовтня.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Культовий фільм «Тіні забутих предків» вийде в український прокат у оновленій версії
Тіні
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український фільм "Ти — космос" переміг на фестивалі Hallucinations Collectives 2025
фільм
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат — коли саме
фільм

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?