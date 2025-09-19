Трейлер фільму "Сірі бджоли" за бестселером Куркова з'явився у мережі — відео

Фільм "Сірі бджоли", що розповідає про двох друзів, які живуть в "сірій зоні" на Донеччини, їхній зв’язок з рідною землею, який залишається сильним попри небезпеку, вийде в прокат 23 жовтня.

Трейлер фільму "Сірі бджоли" вже у мережі

Зʼявився тизер-трейлер фільму "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсєєва.

"Сірі бджоли" — це екранізація бестселера Андрія Куркова, який насамперед відзначають за людяність. Твір увійшов до шортлиста "Книги року BBC-2018" та списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker. Поширити

Події книги й фільму розгортаються на Донеччині, в "сірій зоні" АТО. У невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечній місцині. Але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Після подорожі Донбасом персонажі та діалоги дещо змінилися. Спілкуючись з жителями сіл, близьких на той час (кінець 2021 року) до лінії розмежування, я зрозумів наскільки для людей є вагомим поняття "дім"", — розповідає режисер.

Головних героїв зіграли Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Кіборги. Герої не вмирають" і "Збори ОСББ") та Володимир Ямненко ("Дике поле"). Для Ямненка це вже не перша роль у кіно за мотивами Куркова: він також з’явився у культовій стрічці 1990-х "Приятель небіжчика".

Режисером і сценаристом фільму став Дмитро Мойсєєв, автор фільмів "Такі красиві люди" і "Час хризантем". Також у команді продюсерка "Кіборгів" Іванна Дядюра, оператор Вадим Ільков ("Вулкан"), художник-постановник Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежисер Артем Мостовий (художній керівник номінованої на "Еммі" студії KWA Production) та інші. Поширити

В український прокат стрічка вийде з 23 жовтня.