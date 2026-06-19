Угрожает ли Украине аномальная жара — объяснение синоптика
Категория
Украина
Дата публикации

Угрожает ли Украине аномальная жара — объяснение синоптика

Как будет конец июня - прогноз от Диденко
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Источник:  Наталка Диденко

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что украинцам не стоит пока бояться невыносимой летней жары, которая накрыла некоторые страны Европы. Тем не менее, в ближайшие дни все-таки разогреет до +30.

Главные тезисы

  • Благоприятный климат Украины убережет от рекордных температур.
  • Воскресенье порадует украинцев теплой и солнечной погодой.

Как будет конец июня — прогноз от Диденко

По словам эксперта, в течение 20-21 июня температура воздуха будет достигать +25+29 градусов.

Более того, указано, что в западной части и на юго-западе Украины можно рассчитывать на жарких +27+32 градуса.

Несмотря на то, что вскоре во многих странах Европы будет аномальная жара — Украине она не грозит.

На следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. Благословенный климат Украины позволит избежать этого невыносимого зноя с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

По ее словам, 20 июня часть Украины накроют дожди с грозами.

Осадки ожидаются в полосе от Винницкой области через Черкасщину, Полтавщину до Харьковщины.

21 июня можно уверенно рассчитывать на сухую солнечную очень теплую погоду.

В Киеве 20-21 июня погода будет способствовать отдыху или любому другому виду ваших действенных пожеланий на открытом воздухе — солнышко, без осадков, днем окружающая среда прогреется до +26 градусов, — отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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