Угрожает ли Украине аномальная жара — объяснение синоптика

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что украинцам не стоит пока бояться невыносимой летней жары, которая накрыла некоторые страны Европы. Тем не менее, в ближайшие дни все-таки разогреет до +30.
Главные тезисы
- Благоприятный климат Украины убережет от рекордных температур.
- Воскресенье порадует украинцев теплой и солнечной погодой.
Как будет конец июня — прогноз от Диденко
По словам эксперта, в течение 20-21 июня температура воздуха будет достигать +25+29 градусов.
Более того, указано, что в западной части и на юго-западе Украины можно рассчитывать на жарких +27+32 градуса.
Несмотря на то, что вскоре во многих странах Европы будет аномальная жара — Украине она не грозит.
По ее словам, 20 июня часть Украины накроют дожди с грозами.
Осадки ожидаются в полосе от Винницкой области через Черкасщину, Полтавщину до Харьковщины.
21 июня можно уверенно рассчитывать на сухую солнечную очень теплую погоду.
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