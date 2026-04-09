"Супер Эль-Ниньо". Климатическая аномалия в Тихом океане повлияет на весь мир
Источник:  CNN

В Тихом океане формируется мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое может существенно изменить погодные условия по всей планете уже в ближайшие месяцы. Ученые все увереннее говорят не только о его скором наступлении, но и о возможности того, что оно станет одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

Главные тезисы

  • Супер Эль-Ниньо может вызвать засухи, лесные пожары, наводнения и штормы в разных регионах мира.
  • Эль-Ниньо может привести к образованию “суперверсии”, более редкой и мощной, с серьезными последствиями для глобального климата.

Землю накроет "Супер Эль-Ниньо"

По словам исследователей, Эль-Ниньо может начать развиваться в конце лета или в начале осени. В то же время есть признаки того, что это явление может достичь уровня так называемого "супер Эль-Ниньо" — редкого и более мощного варианта.

Отмечается, что такие события случаются редко, но имеют гораздо более серьезные последствия для глобального климата.

Ученые объясняют, что Эль-Ниньо возникает, когда температура поверхностных вод в тропической части Тихого океана превышает средние показатели по меньшей мере на 0,5°C. Для "супер" версии этот показатель должен превышать 2°C. Некоторые современные климатические модели прогнозируют именно такой сценарий развития событий.

Под поверхностью океана фиксируют большие объемы аномально теплой воды, которые перемещаются из западной части Тихого океана в восточную. Это считают одним из ключевых предвестников Эль-Ниньо. Как отмечают эксперты, изменения в температуре океана запускают цепную реакцию в атмосфере, влияющую на распределение осадков и направление ветров в глобальном масштабе.

Ожидается, что влияние Эль-Ниньо будет ощутимым в разных частях света по-разному. В частности, в Австралии и некоторых регионах Южной Америки возрастает риск засух и лесных пожаров, тогда как в восточной Африке и отдельных частях Азии возможны сильные ливни и наводнения. В США это явление обычно приносит интенсивные зимние штормы и увеличивает риск подтоплений в южных штатах.

Кроме того, Эль-Ниньо может влиять на сезон ураганов в Атлантическом океане. Из-за усиления ветрового сдвига в верхних слоях атмосферы формирование тропических штормов может усложняться.

Ученые также отмечают глобальный эффект: высвобождение большого количества тепла из океана в атмосферу ускоряет рост средней температуры на планете.

Если сформируется сильный Эль-Ниньо и будет продолжаться до зимы, почти гарантировано, что 2026 или 2027 или оба года установят новые рекорды самой высокой температуры с начала инструментальных наблюдений в XIX веке.

Несмотря на это, ученые подчеркивают, что сейчас сохраняется значительная неопределенность силы будущего явления. Прогнозы, сделанные весной, традиционно менее точны из-за так называемого "весеннего барьера предсказания".

