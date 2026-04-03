Большие участки поверхностей океанов таинственным образом темнеют — чем это грозит миру

Если эта тенденция будет продолжаться, это чревато неприятными последствиями, однако их масштаб ученые даже представить себе не могут.

Океаны по всей планете темнеют: в чем дело

В результате изменений, трансформирующих целые экосистемы, океаны пропускают меньше света, и ученые пока не до конца понимают последствия.

Приливы и отливы определяют поведение многих морских существ, но в последние десятилетия большие участки поверхности океана таинственным образом темнеют, пишет Newscientist. Тим Смит, морской ученый из Плимутской морской лаборатории в Великобритании, и его коллеги первыми обнаружили эту закономерность в открытом океане в прошлом году.

Он рассказал, что вместе с коллегами проанализировали 20 лет глобальных спутниковых данных, чтобы отследить изменения оптических свойств океана.

К нашему удивлению, мы обнаружили устойчивые закономерности потемнения, то есть поверхностные воды становятся более непрозрачными. Вместо случайных пятен, разбросанных по всему мировому океану, эти изменения образуют обширные, взаимосвязанные регионы. В общем, мы обнаружили, что примерно пятая часть мирового океана потемнела.

В прибрежных районах потемнение океана связано с изменениями в впадающих в море реках. Вдоль береговых линий изменения в землепользовании влияют на растворяющееся в воде, что, в свою очередь, изменяет оптическое качество воды, поступающей в океан.

Еще одним ключевым фактором потемнения прибрежных океанов является поступление питательных веществ. Удобрения, используемые в сельском хозяйстве, смываются в реки, стимулируя рост фитопланктона. Когда цветение фитопланктона усиливается, оно уменьшает глубину проникания света в толщу воды.

Изменения в открытом океане могут быть связаны с изменениями в цветении фитопланктона, вызванными изменением климата. В глобальном масштабе ученые наблюдают повышение температуры океана, усиливающиеся морские тепловые волны и изменения солености в некоторых регионах. Вместе эти изменения оказывают влияние на крупномасштабные модели циркуляции океана.

Сами цветения фитопланктона зависят от сочетания света, питательных веществ, температуры и вертикальной структуры водной толщи. Зимой открытый океан обычно хорошо перемешивается штормами. Но с наступлением весны начинают формироваться более стабильные поверхностные слои, ограничивающие перемешивание, концентрируя свет и питательные вещества в верхних слоях океана, где фитопланктон может эффективно расти.

В целом, по словам Смита, последствия появления больших участков означают, что полезная среда обитания поверхностных слоев океана сжимается по вертикали на десятки, если не сотни метров.

Если способность организмов расти, передвигаться, охотиться, общаться, размножаться и фотосинтезировать сжимается на меньшей площади, то конкуренция за ресурсы станет острой. В краткосрочной перспективе некоторым видам может оказаться легче охотиться, поскольку они смогут тратить меньше энергии на это. Все это имеет косвенные последствия для таких вещей как пищевые цепи и глобальное рыболовство — хотя мы пока не знаем, какими будут более широкие последствия.

Затемнение океана также имеет значение для таких вещей, как круговорот углерода. Если зоопланктон не опускается на такие большие глубины, как раньше во избежание хищников, потому что уровень освещенности ограничен верхним слоем, это означает, что он менее эффективно извлекает углерод из атмосферы.