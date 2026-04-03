Великі ділянки поверхонь океанів таємничим чином темніють — чим це загрожує світу

Якщо ця тенденція триватиме, це загрожує неприємними наслідками, однак їхній масштаб вчені навіть уявити собі не можуть.
Головні тези:
- Темніші ділянки поверхні океанів свідчать про зміни в екосистемі, які можуть мати далекосяжні наслідки.
- Позитивні та негативні впливи затемнення океанів на прибережні та відкриті водні ресурси.
Океани по всій планеті темніють: у чому справа
У результаті змін, які трансформують цілі екосистеми, океани пропускають менше світла, і вчені поки що не до кінця розуміють наслідки.
Він розповів, що разом із колегами проаналізували 20 років глобальних супутникових даних, щоб відстежити зміни оптичних властивостей океану.
На наш подив, ми виявили стійкі закономірності потемніння, тобто поверхневі води стають більш непрозорими. Замість випадкових плям, розкиданих по всьому світовому океану, ці зміни утворюють великі, взаємопов'язані регіони. Загалом, ми виявили, що приблизно п'ята частина світового океану потемніла.
У прибережних районах потемніння океану пов'язане зі змінами в річках, що впадають у море. Уздовж берегових ліній зміни у землекористуванні впливають на те, що розчиняється у воді, що, у свою чергу, змінює оптичну якість води, яка надходить в океан.
Ще одним ключовим фактором потемніння прибережних океанів є надходження поживних речовин. Добрива, що використовуються в сільському господарстві, змиваються в річки, стимулюючи ріст фітопланктону. Коли цвітіння фітопланктону посилюється, воно зменшує глибину проникнення світла в товщу води.
Зміни у відкритому океані можуть бути пов'язані зі змінами у цвітінні фітопланктону, спричиненими зміною клімату. У глобальному масштабі вчені спостерігають підвищення температури океану, частіші морські теплові хвилі та зміни солоності в деяких регіонах. Разом ці зміни впливають на великомасштабні моделі циркуляції океану.
Загалом, за словами Сміта, наслідки появи великих ділянок означають, що корисне середовище існування поверхневих шарів океану стискається по вертикалі на десятки, якщо не сотні метрів.
Якщо здатність організмів рости, пересуватися, полювати, спілкуватися, розмножуватися і фотосинтезувати стискається на меншій площі, то конкуренція за ресурси стане гострою. У короткостроковій перспективі деяким видам може стати легше полювати, оскільки вони зможуть витрачати менше енергії на це. Все це має непрямі наслідки для таких речей, як харчові ланцюги та глобальне рибальство — хоча ми поки не знаємо, якими будуть ширші наслідки.
Затемнення океану також має значення для таких речей, як кругообіг вуглецю. Якщо зоопланктон не опускається на такі великі глибини, як раніше, щоб уникнути хижаків, тому що рівень освітленості обмежений верхнім шаром, це означає, що він менш ефективно витягує вуглець з атмосфери.
Коли зоопланктон гине, він опускається на дно і утримує накопичений у своїх тілах вуглець, але якщо він не опускається на такі великі глибини, то він менш здатний транспортувати цей вуглець у глибокий океан. Натомість більша його частина, ймовірно, залишиться у верхніх шарах, де він може бути виведений назад в атмосферу через дихання, а не ув’язнений на століття.
