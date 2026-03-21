Дрейфує в океанській безодні. Науковці знайшли дивовижну істоту на глибині 6 км

На глибині близько 6 тис м під поверхнею води дослідники помітили примарну живу нитку, що дрейфує в океанській безодні. Про цю сенсаційну знахідку повідомило видання EcoNews, посилаючись на результати останніх глибоководних експедицій.

Учені знайшли сіфонофора у океані на глибині 6 км

Ця желеподібна істота, довжина якої сягає 15 метрів, виявилася сіфонофором.

Як пояснює автор публікації, це не просто одна тварина, а ціла "колоніальна громада", де тисячі дрібних організмів працюють як один механізм.

Дослідники Інституту океану Шмідта, які проводили спостереження, зазначають, що такі знахідки змушують науку по-новому оцінити поняття "гігантизму" в глибоководному світі.

Кадри були отримані за допомогою дистанційно керованих апаратів під час міжнародних експедицій у підводних каньйонах Західної Австралії.

Видання в Іспанії, Португалії та Бразилії вже почали активно поширювати відео з прозорою стрічкоподібною істотою, що ковзає в товщі води. Морські біологи, які аналізують ці кадри, описують організм як "вільну нитку в темряві", що повільно закручується під час руху.

Фахівці підкреслюють, що тварина має слабке внутрішнє світіння. Як зазначають науковці, сіфонофори є хижаками, спорідненими з медузами та коралами. На такій екстремальній глибині, де тиск у шістсот разів вищий за наземний, зафіксувати подібне вдалося лише завдяки роботу SuBastian, яким керує інститут.

Освітяни проєкту Plankton Chronicles акцентують на цікавому факті: "Кити — найбільші тварини у світі, але найдовші — це сифонофори".

Вони розповідають, що ці живі ланцюги складаються з тисяч зооїдів з однаковою ДНК. Кожна частина колонії має свою роль. Одні відповідають за рух, інші за полювання за допомогою жалючих щупалець, а ще інші -за продовження роду.

У журналі PLOS One дослідники резюмують, що у світі існує близько 175 видів сіфонофорів.

Морський біолог Джилліан Мапстоун з Музею природничої історії, яка очолювала тематичну роботу, підкреслює, що величезна кількість видів у глибинах океану досі залишаються невідомими та неописаними.

Команда HoyECO та ділиться поясненням, чому ці істоти ростуть такими довгими: у глибокому морі колонія плаває у воді, щільність якої майже дорівнює її власній. Це дозволяє їм ігнорувати гравітацію, яка б розірвала їх на суші.