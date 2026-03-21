Дрейфує в океанській безодні. Науковці знайшли дивовижну істоту на глибині 6 км

На глибині близько 6 тис м під поверхнею води дослідники помітили примарну живу нитку, що дрейфує в океанській безодні. Про цю сенсаційну знахідку повідомило видання EcoNews, посилаючись на результати останніх глибоководних експедицій.
Головні тези:
- Сіфонофор — ціла “колоніальна громада” тисяч дрібних організмів, яка дрейфує на глибині 6 км у безодні океану.
- Нові знахідки дозволяють науці переосмислити поняття 'гігантизму' у глибоководному світі.
Учені знайшли сіфонофора у океані на глибині 6 км
Ця желеподібна істота, довжина якої сягає 15 метрів, виявилася сіфонофором.
Дослідники Інституту океану Шмідта, які проводили спостереження, зазначають, що такі знахідки змушують науку по-новому оцінити поняття "гігантизму" в глибоководному світі.
Кадри були отримані за допомогою дистанційно керованих апаратів під час міжнародних експедицій у підводних каньйонах Західної Австралії.
Видання в Іспанії, Португалії та Бразилії вже почали активно поширювати відео з прозорою стрічкоподібною істотою, що ковзає в товщі води. Морські біологи, які аналізують ці кадри, описують організм як "вільну нитку в темряві", що повільно закручується під час руху.
Освітяни проєкту Plankton Chronicles акцентують на цікавому факті: "Кити — найбільші тварини у світі, але найдовші — це сифонофори".
Вони розповідають, що ці живі ланцюги складаються з тисяч зооїдів з однаковою ДНК. Кожна частина колонії має свою роль. Одні відповідають за рух, інші за полювання за допомогою жалючих щупалець, а ще інші -за продовження роду.
У журналі PLOS One дослідники резюмують, що у світі існує близько 175 видів сіфонофорів.
Морський біолог Джилліан Мапстоун з Музею природничої історії, яка очолювала тематичну роботу, підкреслює, що величезна кількість видів у глибинах океану досі залишаються невідомими та неописаними.
Команда HoyECO та ділиться поясненням, чому ці істоти ростуть такими довгими: у глибокому морі колонія плаває у воді, щільність якої майже дорівнює її власній. Це дозволяє їм ігнорувати гравітацію, яка б розірвала їх на суші.
