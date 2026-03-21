Дрейфует в океанской пучине. Ученые нашли удивительное существо на глубине 6 км

На глубине около 6 тыс м под поверхностью воды исследователи заметили дрейфующую в океанской бездне призрачную живую нить. Об этой сенсационной находке сообщило издание EcoNews, ссылаясь на результаты последних глубоководных экспедиций.

Ученые обнаружили сифонофора в океане на глубине 6 км

Это желеобразное существо, длина которого достигает 15 метров, оказалась сифонофором.

Как объясняет автор публикации, это не просто одно животное, а целое "колониальное общество", где тысячи мелких организмов работают как один механизм.

Проводившие наблюдения исследователи Института океана Шмидта отмечают, что такие находки заставляют науку по-новому оценить понятие "гигантизма" в глубоководном мире.

Кадры были получены с помощью дистанционно управляемых аппаратов во время международных экспедиций в подводных каньонах Западной Австралии.

Издание в Испании, Португалии и Бразилии уже начали активно распространять видео с скользящим в толще воды прозрачным лентовидным существом. Морские биологи, анализирующие эти кадры, описывают организм как "свободную нить в темноте", медленно закручивающуюся во время движения.

Специалисты подчеркивают, что у животного слабое внутреннее свечение. Как отмечают ученые, сифонофоры являются хищниками, родственными медузам и кораллам. На такой экстремальной глубине, где давление в шестьсот раз выше наземного, зафиксировать подобное удалось только благодаря работе SuBastian, руководимой институтом.

Педагоги проекта Plankton Chronicles акцентируют на интересном факте: "Киты — самые большие животные в мире, но самые длинные — это сифонофоры".

Они рассказывают, что эти живые цепи состоят из тысяч зооидов с одинаковой ДНК. Каждая часть колонии играет свою роль. Одни отвечают за движение, другие за охоту с помощью жалких щупалец, а еще другие — за продолжение рода.

В журнале PLOS One исследователи резюмируют, что в мире существует около 175 видов сифонофоров.

Морской биолог Джиллиан Мапстоун из Музея естественной истории, возглавлявшей тематическую работу, подчеркивает, что множество видов в глубинах океана до сих пор остаются неизвестными и неописанными.

Команда HoyECO и делится объяснением, почему эти существа растут так длинными: в глубоком море колония плавает в воде, плотность которой почти равна ее собственной. Это позволяет им игнорировать гравитацию, которая разорвала бы их на суше.