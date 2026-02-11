"Рождение" нового океана. Африка медленно раскалывается вдоль гигантской трещины
"Рождение" нового океана. Африка медленно раскалывается вдоль гигантской трещины

Африка
Читати українською

Геологи считают, что под регионом Афар расположен столб горячего вещества, способствующий разрыву земной коры.

Главные тезисы

  • Под регионом Афар находится столб горячего вещества, способствующий разрыву земной коры и рождению нового океана.
  • Восточноафриканская рифтовая система приводит к разделению плит всего на несколько миллиметров в год, намекая на возможное формирование нового океана через миллионы лет.

В Африке "рождается" новый океан

Африка медленно разделяется вдоль гигантской трещины, которая за миллионы лет может превратиться в новый океан между двумя большими массивами суши.

Отмечается, что разлом происходит через Восточноафриканскую рифтовую систему (East African Rift, EAR). Именно здесь восточная часть континента — Сомалийская плита — постепенно удаляется от большей Нубийской плиты, формирующей остальную часть Африки.

Процесс происходит очень медленно: плиты смещаются всего на несколько миллиметров в год. Для полного раскола понадобятся десятки миллионов лет.

На севере нубийская и сомалийская плиты также удаляются от Аравийской плиты, формируя Y-образную систему разломов. Все три плиты сходятся в регионе Афар в Эфиопии — это так называемый "тройной узел" — одно из немногих мест на Земле, где встречаются сразу три тектонических рифта: Эфиопского, Красного моря и Аденского залива.

Восточноафриканский рифт сформировался еще в миоцене, около 25 миллионов лет назад. Он берет начало в районе Афарского узла и простирается примерно на 3500 километров — от Красного моря до Мозамбика. Его восточная ветвь проходит через Эфиопию и Кению, а западная дуга тянется от Уганды до Малави.

В регионе Афар, говорится в статье, земная кора уже значительно утончена, а отдельные участки лежат ниже уровня моря. Два "рукава" рифта уже погружены под воды Красного моря и Аденского залива. Ученые предполагают, что, когда долина между ними опустится достаточно низко, морская вода начнет заполнять ее, формируя новый океанический бассейн.

Геофизикиня из Virginia Tech Д. Сара Стемпс объяснила:

Скорость растяжения наибольшая на севере, поэтому именно там мы первыми увидим формирование нового океана.

По оценкам, плиты расходятся в среднем около 7 миллиметров (0,28 дюйма) в год. Для появления полноценного океана понадобятся миллионы лет. В то же время, уже сейчас этот медленный процесс может влиять на жизнь людей из-за повышенных сейсмических и вулканических рисков.

Земная кора состоит из 15–20 тектонических плит, медленно "плавающих" над расплавленной мантией. Геологи давно считают, что под регионом Афар расположен мантийный плюм — столб горячего вещества, которое поднимается из глубин и способствует разрыву земной коры.

Исследование, опубликованное в этом месяце в Journal of African Earth Sciences, дало новые данные о магнитной структуре коры в регионе Афар и механизмах раскола Африки. Анализ магнитных данных конца 1960-х годов показал, что сначала разошлись Африка и Аравия — вдоль единого разлома после формирования рифтов Красного моря и Аденского залива. Африканский рифт возник позже — вероятно, под влиянием мощного "суперплюма", который до сих пор активен.

Другое исследование, опубликованное в июне в Nature Geoscience, предполагает, что процесс раскола может быть вызван своеобразными "пульсациями" расплавленной породы, поднимающимися из глубин Земли.

Эти восходящие потоки частично расплавленной мантии устремляются расходящимися сверху плитами.

