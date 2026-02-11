"Рождение" нового океана. Африка медленно раскалывается вдоль гигантской трещины

В Африке "рождается" новый океан

Африка медленно разделяется вдоль гигантской трещины, которая за миллионы лет может превратиться в новый океан между двумя большими массивами суши.

Отмечается, что разлом происходит через Восточноафриканскую рифтовую систему (East African Rift, EAR). Именно здесь восточная часть континента — Сомалийская плита — постепенно удаляется от большей Нубийской плиты, формирующей остальную часть Африки. Поделиться

Процесс происходит очень медленно: плиты смещаются всего на несколько миллиметров в год. Для полного раскола понадобятся десятки миллионов лет.

На севере нубийская и сомалийская плиты также удаляются от Аравийской плиты, формируя Y-образную систему разломов. Все три плиты сходятся в регионе Афар в Эфиопии — это так называемый "тройной узел" — одно из немногих мест на Земле, где встречаются сразу три тектонических рифта: Эфиопского, Красного моря и Аденского залива.

Восточноафриканский рифт сформировался еще в миоцене, около 25 миллионов лет назад. Он берет начало в районе Афарского узла и простирается примерно на 3500 километров — от Красного моря до Мозамбика. Его восточная ветвь проходит через Эфиопию и Кению, а западная дуга тянется от Уганды до Малави.

В регионе Афар, говорится в статье, земная кора уже значительно утончена, а отдельные участки лежат ниже уровня моря. Два "рукава" рифта уже погружены под воды Красного моря и Аденского залива. Ученые предполагают, что, когда долина между ними опустится достаточно низко, морская вода начнет заполнять ее, формируя новый океанический бассейн.

Геофизикиня из Virginia Tech Д. Сара Стемпс объяснила:

Скорость растяжения наибольшая на севере, поэтому именно там мы первыми увидим формирование нового океана. Поделиться

По оценкам, плиты расходятся в среднем около 7 миллиметров (0,28 дюйма) в год. Для появления полноценного океана понадобятся миллионы лет. В то же время, уже сейчас этот медленный процесс может влиять на жизнь людей из-за повышенных сейсмических и вулканических рисков.

Земная кора состоит из 15–20 тектонических плит, медленно "плавающих" над расплавленной мантией. Геологи давно считают, что под регионом Афар расположен мантийный плюм — столб горячего вещества, которое поднимается из глубин и способствует разрыву земной коры.

Исследование, опубликованное в этом месяце в Journal of African Earth Sciences, дало новые данные о магнитной структуре коры в регионе Афар и механизмах раскола Африки. Анализ магнитных данных конца 1960-х годов показал, что сначала разошлись Африка и Аравия — вдоль единого разлома после формирования рифтов Красного моря и Аденского залива. Африканский рифт возник позже — вероятно, под влиянием мощного "суперплюма", который до сих пор активен.

Другое исследование, опубликованное в июне в Nature Geoscience, предполагает, что процесс раскола может быть вызван своеобразными "пульсациями" расплавленной породы, поднимающимися из глубин Земли.

Эти восходящие потоки частично расплавленной мантии устремляются расходящимися сверху плитами.