Ученые сделали потрясающее открытие насчет уровня океана 15 млн лет назад

Каким был уровень океана 15 млн лет назад

Ученые совершили сенсационное открытие об уровне океана 15 миллионов лет назад. Выявляется климат — не единственная причина изменения уровня моря. Геологические и тектонические механизмы могут изменять океаны.

К такому выводу пришли ученые. Они провели исследование и выяснили, что замедление образования океанической коры около 15 млн. лет назад могло спровоцировать резкое падение глобального уровня моря, пишет Futura-sciences.

Отмечается, что уровень моря на Земле поднимался и опускался многократно. Эти колебания вызваны климатическими циклами. В более теплые периоды таяние ледников повышает уровень моря вместе с термическим расширением морской воды. В более холодные периоды происходит обратное и уровень моря падает.

Однако колебания уровня моря могут быть вызваны совершенно разными причинами. Одна из наиболее важных — это объем самых океанических бассейнов. Поскольку площадь поверхности континентов оставалась относительно стабильной, изменения объема океана в основном являются результатом изменений глубины бассейна, а не его площади.

Поперечный разрез Атлантического бассейна показал, что его дно далеко не однородно. Оно глубже всего у континентов и постепенно поднимается в центр.

Наиболее мелководные участки находятся вдоль срединно-океанических хребтов, где новая кора образуется в результате магматической активности. Эта закономерность напрямую связана с возрастом океанической литосферы. Образовавшаяся кора горячая, тонкая и менее плотная, тогда как более старая кора охлаждается, утолщается и становится более плотной по мере удаления от позвоночника.

Поэтому морское дно находится выше в центре и опускается по мере старения. Эта геологическая перестройка оказывает влияние на общий объем океанического бассейна. Бассейн, в котором преобладает молодая кора, содержит меньше воды, чем бассейн аналогичного размера, состоящий в основном из более древней коры.

Таким образом, уровень моря может изменяться не от климата, а в зависимости от того, насколько быстро образуется новая океаническая кора. Исследователи обнаружили, что значительное замедление образования коры в период от 15 до 6 млн. лет назад, вероятно, сыграло ключевую роль в снижении уровня моря.

В это время движение тектонических плит замедлилось примерно на 35%, что привело к медленному или сверхмедленному спредингу срединно-океанических хребтов. Расчеты показывают, что это углубило океанические бассейны настолько, что уровень моря снизился на 26-32 м.

В то же время сокращение выбросов газов могло привести к глобальному похолоданию, еще более уменьшив объем океана.

Результаты указывают на общее снижение уровня моря более чем на 60 м, что изменяет понимание того, как океаны Земли реагируют на факторы, выходящие за рамки только климата.